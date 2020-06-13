В Эстонии - три новых случая Covid-19, в Литве - семь

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 666 первичных тестов на Covid-19.

По состоянию на утро субботы госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 14 пациентам, на искусственной вентиляции легких не было никого. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

По состоянию на субботу выздоровели 1705 человек.

Всего в Эстонии сделано более более 95 000 первичных тестов, из них 1973, то есть 2,1%, дали позитивный результат.

В свою очередь в Литве за сутки зарегистрировано 7 новых случаев коронавируса.

За последние сутки зарегистрированы четыре новых случая Covid-19, связанные с медучреждениями, два привозных случая, происхождение седьмого выясняется, сказала BNS представитель Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене.

Количество подтвержденных случаев Covid-19 в Литве на данный момент составляет 1763, количество больных - 262. С начала пандемии от коронавируса скончались 75 человек.