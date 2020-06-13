В Эстонии - три новых случая Covid-19, в Литве - семь

За последние сутки в Эстонии добавились три позитивных теста на коронавирус, летальных исходов не было, в Литве же зарегистрировано семь новых случаев.
За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 666 первичных тестов на Covid-19.
По состоянию на утро субботы госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 14 пациентам, на искусственной вентиляции легких не было никого. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.
По состоянию на субботу выздоровели 1705 человек.
Всего в Эстонии сделано более более 95 000 первичных тестов, из них 1973, то есть 2,1%, дали позитивный результат.
В свою очередь в Литве за сутки зарегистрировано 7 новых случаев коронавируса.
За последние сутки зарегистрированы четыре новых случая Covid-19, связанные с медучреждениями, два привозных случая, происхождение седьмого выясняется, сказала BNS представитель Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене.
Количество подтвержденных случаев Covid-19 в Литве на данный момент составляет 1763, количество больных - 262. С начала пандемии от коронавируса скончались 75 человек.
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