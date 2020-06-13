Адажский и Аматский края полностью освободились от Covid-19

Единственный новый случай инфицирования за последние сутки был зарегистрирован в Гаркланском крае, где число активных заболеваний в целом не превышает пять случаев.

Их 27 выздоровевших, о которых информация поступила в субботу, большая часть или 16 - из Риги, где число активных заболеваний сократилось до 77. В Валмиере число заболевших сократилось на три - до десяти случаев.

Напомним, за последние сутки выявлен один новый случай Covid-19, сделано 1392 теста. Скончался один человек.

Умерший находился в возрастной категории от 70 до 75 лет, у него было несколько хронических заболеваний.

Всего с начала пандемии протестировано 126 054 человека, выявлено 1097 случаев заболевания.

Выздоровели после Covid-19 845 человек, умерли - 28.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В больницах находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц 169 пациентов, переболевших Covid-19.