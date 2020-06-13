Адажский и Аматский края полностью освободились от Covid-19

Активной заболеваемости Covid-19 более не зарегистрировано в Адажском и Аматском краях, таким образом число самоуправлений с заболевшими сократилось до 46, свидетельствует информация Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).
Единственный новый случай инфицирования за последние сутки был зарегистрирован в Гаркланском крае, где число активных заболеваний в целом не превышает пять случаев.
Их 27 выздоровевших, о которых информация поступила в субботу, большая часть или 16 - из Риги, где число активных заболеваний сократилось до 77. В Валмиере число заболевших сократилось на три - до десяти случаев.
Напомним, за последние сутки выявлен один новый случай Covid-19, сделано 1392 теста. Скончался один человек.
Умерший находился в возрастной категории от 70 до 75 лет, у него было несколько хронических заболеваний.
Всего с начала пандемии протестировано 126 054 человека, выявлено 1097 случаев заболевания.
Выздоровели после Covid-19 845 человек, умерли - 28.
Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В больницах находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.
Выписаны из больниц 169 пациентов, переболевших Covid-19.
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