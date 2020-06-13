Латвия поддерживает подход ЕС в отмене запретов на поездки для граждан третьих стран

Как сообщалось, Еврокомиссия рекомендовала с 15 июня полностью открыть внутренние границы ЕС, а с 1 июля разрешить въезд в ЕС жителям балканских стран.

ЕС призывает отменить запрет на въезд из стран с аналогичным уровнем заболеваемости, в которых введены адекватные меры контроля.

Как сообщила советник министра иностранных дел Сандиса Гиргенса Беата Йоните, сейчас дискуссии об открытии границ ведутся на уровне послов, и в случае достижения договоренностей на следующей неделе начнется работа над списком стран.

Латвия поддерживает инициативу по составлению общего контрольного списка третьих стран, из которых можно въезжать в ЕС, начиная с 1 июля.

Наличие общего списка не помешает Латвии принимать односторонние меры, если этого потребует эпидемиологическая ситуация.