В Лиепупе медведь на трех пасеках уничтожил пчелиные рои

Как рассказал пчеловод и керамик Арнис Прейсс, на одной из его пасек в Лиепупе, в поселке Лембужу, находящемся в 400 метрах от моря, медведь один улей опрокинул, а второй рой уничтожил полностью. Он подсчитал, что один уничтоженный рой приводит к убыткам примерно в 350 евро, если прибавить доходы от меда, которые не будут получены.

Чтобы защитить свои пчелиные рои от повторного визита медведя на пасеку, пчеловод перевез их в другое место. Если животное обнаружило пасеку, то оно снова туда вернется.

Прейсс связался с другими пчеловодами, на пасеках которых медведи ранее нанесли разрушения, и из опыта коллег понял, что в связи с государственной бюрократией он не будет просить компенсировать убытки.

"Согласно правилами Кабинета министров, чтобы оценить нанесенный медведем ущерб, мне на пасеку нужно звать специалистов пяти госструктур, нужно обеспечить, чтобы разрушенное место было сохранено неизменным, пока представители всех структур не приедут и не сделают свою работу. Кроме того, коллеги рассказали, что в прошлом году в госбюджете средств на эти цели не хватило, и пчеловоды еще в этом году ждут компенсацию за разрушения прошлого года", - сказал Прейсс.

Он решил сэкономить государственные деньги, не зовя специалистов на пасеку, так как за один уничтоженный рой пчеловоду выплатят 120 евро, тогда как время на работу чиновников и прочее обойдется гораздо дороже.

По мнению пчеловода, абсурдную оценку разрушений мог бы провести и полицейский, который констатировал бы сам факт разрушения.

Прейсс встревожен, что в Латвии популяция бурых медведей растет, а государство по-прежнему считает, что это число не надо ограничивать.

"Пока медведь не разорвет ребенка, государство ничего делать не будет. Место, куда пришел медведь, плотно обжито, кроме того, там пляж. Я слышал о медведях в округе Лимбажи, Приекуле, Пале, но здесь их еще не было", - отмечает пчеловод.

Согласно сказанному в плане по защите видов, в Латвии могут обитать от 20 до 50 медведей.