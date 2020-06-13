Размещенный в Эстонии батальон НАТО проведет учения в Латвии

С 13 по 21 июня батальон НАТО, размещенный в Эстонии, проведет полевые тактические учения в Латвии. Цель — проверить готовность боевой группы выполнить полный спектр операций.
В свою очередь Национальные вооруженные силы Латвии во время этих учений будут тренироваться оказывать поддержку в качестве принимающей страны, сообщила новостная служба lsm.lv.
Чтобы улучшить и проверить готовность расширенной боевой группы НАТО в Эстонии выполнять задачи в случае угрозы, аналогичные учения провели в Латвии в начале июня прошлого года.
Прибытие иностранных солдат на территорию Латвии проведут в соответствии с требованиями по ограничению распространения Covid-19.
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