Рижане ринулись на Центральный рынок: дистанцированием и не пахнет

В субботу, 13 июня, жителей Латвии порадовала теплая погода, поэтому многие рижане отправились на Центральный рынок.
По наблюдениям портала Apollo, Центральный рынок посетило очень много людей, однако лишь некоторые носили маски для лица или соблюдали дистанцию в два метра.
Галерея: Центральный рынок в субботу днем
Напомним, 9 июня в Латвии был отменен введенный в связи с распространением Covid-19 режим чрезвычайной ситуации.
С 10 июня разрешено в помещениях собираться до 100 человек, однако необходимо обеспечить четыре квадратных метра на человека.
В свою очередь вне помещений могут собираться до 300 человек. Обязательное соблюдение дистанции в два метра при этом обязательно.
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