Рижане ринулись на Центральный рынок: дистанцированием и не пахнет

По наблюдениям портала Apollo, Центральный рынок посетило очень много людей, однако лишь некоторые носили маски для лица или соблюдали дистанцию в два метра.

Галерея: Центральный рынок в субботу днем

Напомним, 9 июня в Латвии был отменен введенный в связи с распространением Covid-19 режим чрезвычайной ситуации.

С 10 июня разрешено в помещениях собираться до 100 человек, однако необходимо обеспечить четыре квадратных метра на человека.

В свою очередь вне помещений могут собираться до 300 человек. Обязательное соблюдение дистанции в два метра при этом обязательно.