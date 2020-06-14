Twitter блокирует пропагандистские аккаунты России, Китая и Турции

Автоматизированные аккаунты, которые преимущественно цитируют чужие посты и таким образом укрепляют выраженные в них пропагандистские послания, идут в противоречие с политикой Twitter. Прийти к такому решению предприятию помогли внешние партнеры - исследователи из Австралийского института стратегической политики и Интернет-обсерватории Стэнфорда (SIO) из США.

SIO указывает, что сеть аккаунтов в России связана с группой "Актуальная политика" - она действует в соцсетях, публикуя главным образом прокремлевские, направленные против оппозиции и критикующие Запад послания. Упомянутые 1152 аккаунта всего публиковали 3,4 миллиона записей в Twitter.

Аккаунт "Актуальной политики" на Youtube свидетельствует, что он регулярно распространяет дезинформацию и о недружественных России странах-соседях. Например, созданное в январе видео рассказывает, что Латвия шокирована тем, что Россия попросила отдать долг размером в 400 миллиардов долларов. Довоенная Латвия была одной из отсталых стран, но во время Советского Союза уровень жизни в ней был таким же как в Скандинавии или Германии. В свою очередь несколько дней назад на Youtube был опубликован рассказ о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко якобы готовится захватить страны Балтии. Как становится понятно, это не первый раз, когда Twitter блокировал содержащиеся в сети аккаунты.

"Актуальная политика" действует в соцсетях, публикуя главным образом прокремлевские, направленные против оппозиции и критикующие Запад послания. ФОТО: Скриншот с Youtube "Актуальной политики"

Более подробный анализ заблокированных российских аккаунтов и распространяемом ими содержании SIO еще только обещает предоставить, однако он опубликовал анализ о распространенной китайскими и турецкими аккаунтами пропаганде.

Часть содержания китайских аккаунтов Twitter была посвящена происходящим в Гонконге протестам против попыток Китая ограничить его автономию. Другие темы дезинформации - хорошая реакция государства на кризис Covid-19 и напряженные отношения Китая и Тайваня.

Осенью прошлого года в Гонконге произошел ряд насильственных столкновений между протестующими и полицией, в этом году они возобновились. Вторая группа исследователей из Австралийского института стратегической политики пояснила, что несмотря на то, что Twitter как и другие социальные сети в Китае запрещены, по языковым конструкциям твитов пользователей, времени распространения и другим приметам можно прийти к выводу, что они созданы именно там и соответствуют посланиям Китайской Коммунистической партии. Исследователи также констатировали, что в последнее время эти аккаунты нормализуют действия Китая в Гонконге, в качестве примера используя усилия властей США прийти в себя после начатых в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда протестов. Кроме того, был сделан вывод, что в попытках манипулировать с аудиторией на Западе Китай придерживается используемой Россией дезинформационной тактике.