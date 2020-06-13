Россия скорректировала число жертв Covid-19: теперь их в два раза больше

Россия в субботу сообщила, что в апреле в стране умерли 2712 пациента с Covid-19 - более чем в два раза больше, чем указывалось до этого. Объяснили это тем, что изменили методику учета согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает AFP.
Изначально в статистике за апрель были указаны 1152 жертвы вируса. Однако в новом отчете "Росстата" за апрель Covid-19 в качестве первоочередной причины смерти был указан у 1660 человек, разделенных на две группы - у 1270 умерших заражение вирусом было подтверждено при жизни или после смерти, а еще у 390 человек вирус идентифицирован не был, однако согласно течению болезни с наибольшей вероятностью причиной смерти можно считать Covid-19.
В 435 случаях вирус не был первоочередной причиной смерти, однако значительно повлиял на развитие летальных осложнений. У 617 умерших вирус был констатирован, однако не способствовал развитию летальных осложнений.
Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, поправки в методике учета смертей были произведены согласно рекомендациям ВОЗ. По ее словам, в апреле таким образом показатель смертности составил 2,6% от общего числа инфицированных, а в мае он очевидно будет еще выше.
Ранее Россия сообщила, что пандемия Covid-19 унесла жизни 6829 человек, а относительно низкие показатели смерти объяснили обширным тестированием и условием, что причина смерти была установлена посредством вскрытия.
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