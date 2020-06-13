Россия скорректировала число жертв Covid-19: теперь их в два раза больше

Изначально в статистике за апрель были указаны 1152 жертвы вируса. Однако в новом отчете "Росстата" за апрель Covid-19 в качестве первоочередной причины смерти был указан у 1660 человек, разделенных на две группы - у 1270 умерших заражение вирусом было подтверждено при жизни или после смерти, а еще у 390 человек вирус идентифицирован не был, однако согласно течению болезни с наибольшей вероятностью причиной смерти можно считать Covid-19.