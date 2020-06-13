13-летний однорукий мальчик творит чудеса с баскетбольным мячом. В шоке даже звёзды НБА

Более того, это у него получается настолько хорошо, что удивлён был даже один из лучших снайперов и дриблёров современной НБА - разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри. Он оказался настолько впечатлён увиденным в социальной сети Weibo, что написал для мальчика видеообращение и попросил пользователей интернета найти для него контакты юного таланта.

"Кто этот ребёнок? Помогите мне найти его! Чувак, я просто хочу сказать, что ты воплощение вдохновения. Ты не принимаешь "нет" за ответ. Ты нашёл способ преодолеть себя, выйти на баскетбольную площадку и показать людям, насколько игра важна. Просто потрясающе смотреть на это. Продолжай вдохновлять всех, кто смотрит на тебя", - сказал Карри.

Мальчик получил адресованное ему сообщение и был очень польщён, в результате чего записал ответное обращение: "Привет, Стефен Карри. Я твой большой поклонник. Меня зовут Чжан Цзячэн. Ты мне очень нравишься. Ты не относишься к числу больших и габаритных игроков НБА, но при этом добился огромного успеха. Я очень сильно тобой восхищаюсь".

13-летний Чжан Цзячэн родился в провинции Гуандун, которая находится на юге Китая. Изначально он не был известен широкой публике, однако постепенно его ролики с баскетбольными трюками стали популярными в соцсетях.

"Чемпионат" отмечает, что его любимым игроком является разыгрывающий "Бруклина" Кайри Ирвинг, его фото стоит и на обложке аккаунтов мальчика в соцсетях. Кстати, звезда баскетбола уже пообещал мальчику встречу, когда пандемия Covid-19 пойдёт на спад и границы снова откроются.

Мечта Чжана - стать профессиональным баскетболистом. Что ж, к такому желанию, похоже, стоит отнестись серьёзно, учитывая его характер и то, что на видеороликах не всегда заметно, что у него всего одна рука, уж очень хорошо он ей действует.