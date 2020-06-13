За неделю в Риге провалились три машины. Ждать ли новых несчастных случаев?

Вымытые водой пустоты и провалившийся под дорожное покрытие автомобиль. Такую ситуацию в течение недели Рига пережила трижды. Руководство города признает, что канализационную систему сточных вод основательно обгрыз зуб времени, однако в качестве решения проблемы называют не ремонты, а окончание ливней, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
Снятые свидетелями в самом центре Риги фото и видео, когда на улице Гертрудес провалился под брусчатку автомобиль, облетели соцсети в пятницу, 5 июня.
Ровно неделю спустя идентичная ситуация произошла в Зиепниеккалнсе. Машина, выезжая со двора многоквартирного дома, до улицы не доехала, так как оказалась в яме.
Галерея: На улице Гертрудес под брусчатку провалилась машина
Чтобы понять, почему в Риге уже второй раз за неделю проваливается дорожное покрытие, в субботу в Зиепниеккалнсе с самого утра начались исследовательские работы.
Как и в случае на улице Гертрудес, понятно, что пустоту под асфальтом вымыла вода. В этот раз виновны сточные воды, и чтобы найти поврежденное место в канализационной системе, было привлечено предприятие, которое с помощью специальной камеры может сделать видеоинспекцию труб.
Сначала для этого нужно найти, какой из канализационных люков скрывает подступ к нужному трубопроводу.
Когда место найдено, камеру опускают в трубопровод и практически как в видеоигре двигают по сочленениям канализационной системы. Высказывание "темно как в колодце" здесь не работает - на экране все освещено и ясно видно, не проходит и десяти минут, как камеру можно вытаскивать.
Виновное место найдено примерно в трех метрах от колодца. Вывод специалистов единогласен - всему виной время.
Официальный отчет Рижская дума получит в понедельник, тогда можно будет и начать планировать ремонтные работы.
В скольких местах такие ситуации потенциально возможны, принимая во внимание, что время поработало над канализационной системой очень хорошо?
"Дождевую канализацию определенно где-то коснулся зуб времени. Дождевая канализация поддерживается в порядке, трубы прочищают, но большие работы, чтобы сменить канализацию во всем районе, не проводят. Там, где мы проводим работы по восстановлению внутриквартального дорожного покрытия, канализация проверяется и, если необходимо, она ремонтируется и меняется",
- указала представитель Рижской думы Татьяна Жиделе.
Но ямой в Зиепниеккалнсе все не закончилось, тем же самым вечером в пятницу пришла третья новость о провалившейся под асфальтом машине. Это обрушение произошло у гаражного кооператива в Плескодале и на частной земле, поэтому проблемы поисков и ремонта лежат на владельце.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!