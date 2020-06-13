Сб, 13.06.2020
Маска в общественном месте - это не только правило, но и признак уважения к другим людям! Елена Зеленская, супруга президента Украины
1

В Елгаве в течение дня на пешеходных переходах были сбиты два велосипедиста

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В пятницу в Елгаве на пешеходном переходе были сбиты два велосипедиста, сообщает агентство LETA.

На Добельском шоссе мужчина на Audi 100 сбил велосипедиста, который пересекал шоссе по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП велосипедист получил травмы и был доставлен в медучреждение.

Еще одного велосипедиста сбила женщина на Mercedes-Benz GL350 на пешеходном переходе на улице Католю. Пострадавший также отправился в больницу.

В обоих случаях полиция оформила протоколы дорожно-транспортного происшествия.

Всего же за прошедшие сутки на дорогах Латвии пострадали 19 человек, в том числе один пешеход и шесть велосипедистов.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ