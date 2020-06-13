В Елгаве в течение дня на пешеходных переходах были сбиты два велосипедиста

На Добельском шоссе мужчина на Audi 100 сбил велосипедиста, который пересекал шоссе по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП велосипедист получил травмы и был доставлен в медучреждение.

Еще одного велосипедиста сбила женщина на Mercedes-Benz GL350 на пешеходном переходе на улице Католю. Пострадавший также отправился в больницу.

В обоих случаях полиция оформила протоколы дорожно-транспортного происшествия.

Всего же за прошедшие сутки на дорогах Латвии пострадали 19 человек, в том числе один пешеход и шесть велосипедистов.