Лукашенко грозят санкции ЕС? При чем здесь Россия и Тихановский

Выборы президента Беларуси играют главную роль

В то же время в последние недели из Брюсселя звучат жесткие заявления с призывами прекратить преследования оппозиционных активистов в Беларуси, в частности блогера Сергея Тихановского. Обозреватели считают, что ближайшие месяцы - до и после президентских выборов в Беларуси - могут стать решающими в отношениях между Минском и Брюсселем.

На это указал и официальный представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано. По его словам, то, как 9 августа в Беларуси проведут выборы президента, "будет играть ключевую роль для дальнейшего развития отношений между Беларусью и ЕС".

"Власти Беларуси стоят перед важным выбором. Чрезвычайно важно, чтобы основные права и свободы граждан Беларуси соблюдались в полной мере и чтобы власти обеспечили среду для настоящей политической конкуренции", - добавил Стано, отвечая на запрос корреспондента DW. Он подтвердил стремление ЕС к положительным контактам с Беларусью, но только на основании демократических ценностей.

Блогер Тихановский в отношениях Минска и Брюсселя

По словам брюссельского эксперта по "Восточному партнерству" Павла Хавличека, сотрудничающего с Германским фондом Маршалла Соединенных Штатов, Сергей Тихановский вызвал "новую волну политической активности" в Беларуси. Поэтому судьба блогера является важным показателем для тех, кто наблюдает за развитием ситуации в стране.

Но, подчеркивает Хавличек, ЕС вряд ли будет заходить слишком далеко в случае, если Тихановского посадят. "Отношения не сведутся к его имени. Но он будет лакмусовой бумажкой того, насколько власти Беларуси уважают свободу собраний и слова, а также свободного участия в выборах", - отмечает Хавличек.

С этим согласен и французский политолог, преподаватель университета Бордо Хориа-Виктор Лефтер. "Наличие политзаключенных в Беларуси, включая Тихановского, может изменить отношения Евросоюза и Беларуси. Но поскольку у Тихановского много последователей, еще большее значение будет иметь то, что они будут делать во время и после выборов", - прогнозирует эксперт.

Грозят ли Беларуси новые санкции ЕС

В июне из Европарламента прозвучало предупреждение о том, что в случае дальнейших "произвольных арестов" евродепутаты будут добиваться введения новых санкций против ответственных за эти действия белорусских чиновников. На вопрос DW, при каких условиях ЕС рассмотрит такой шаг, Петер Стано уклончиво ответил, что такое решение принимается Советом ЕС единогласно.