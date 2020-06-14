В Латвии - ни одного нового случая Covid-19 за сутки

За последние госпитализирован один пациент с Covid-19. В больницах находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии протестировано 127 450 человек, выявлено 1097 случаев заболевания.

Выздоровели после Covid-19 845 человек, умерли - 28.

Выписаны из больниц 170 пациентов, переболевших Covid-19.