Вс, 14.06.2020
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В Латвии - ни одного нового случая Covid-19 за сутки

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За последние сутки в Латвии не выявлен ни один новый случай Covid-19, сделано 1396 тестов. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).

За последние госпитализирован один пациент с Covid-19. В больницах находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии протестировано 127 450 человек, выявлено 1097 случаев заболевания. 

Выздоровели после Covid-19 845 человек, умерли - 28.

Выписаны из больниц 170 пациентов, переболевших Covid-19.

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