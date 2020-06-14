Вс, 14.06.2020
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Из Даугавы в Риге подняли утонувшего человека

Даугава

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу, 13 июня, из Даугавы в Риге был поднят утонувший человек. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD). Причину смерти погибшего будет выяснять Госполиция.

В свою очередь в Саласпилсе вспыхнул пожар, возникший на первом этаже двухэтажного здания. Вызов был получен в 2:16. Из пожара был спасен один человек, в 3:50 пожар был ликвидирован. 

Всего за прошедшие сутки VUGD получили 58 вызовов - 15 из них были связаны с пожарами, в 33 случаях была необходима помощь спасателей, 11 звонков были ложными. 

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