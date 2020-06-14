Из Даугавы в Риге подняли утонувшего человека

В свою очередь в Саласпилсе вспыхнул пожар, возникший на первом этаже двухэтажного здания. Вызов был получен в 2:16. Из пожара был спасен один человек, в 3:50 пожар был ликвидирован.

Всего за прошедшие сутки VUGD получили 58 вызовов - 15 из них были связаны с пожарами, в 33 случаях была необходима помощь спасателей, 11 звонков были ложными.