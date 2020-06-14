В Эстонии тоже ни одного случая Covid-19 за сутки, в Литве - пять

За последние сутки в Эстонии не выявлено ни одного позитивного теста на коронавирус, летальных исходов не было, сообщил в воскресенье утром департамент здоровья Эстонии.

Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

По состоянию на воскресенье выздоровели 1705 человек.

В Литве за сутки зарегистрировали пять новых случаев коронавируса. Таким образом, общее количество случаев заражения в этой стране составило 1772, при этом 1427 инфицированных уже выздоровели.

Covid-19 в Литве унес жизни уже 75 человек.

Напомним, за последние сутки в Латвии не выявлен ни один новый случай Covid-19, сделано 1396 тестов.