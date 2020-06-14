Вс, 14.06.2020
Люди не готовы признавать свою болезнь, а использование лекарств похоже на ее признание. Элмар Ранцанс, врач-психиатр

В Эстонии тоже ни одного случая Covid-19 за сутки, в Литве - пять

Иллюстративное фото

ФОТО: ALAIN JOCARD/AFP

В последние сутки в странах Балтии позитивная тенденция в связи с распространением Covid-19. В Латвии и Эстонии - ни одного нового случая заражения.

За последние сутки в Эстонии не выявлено ни одного позитивного теста на коронавирус, летальных исходов не было, сообщил в воскресенье утром департамент здоровья Эстонии.

Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

По состоянию на воскресенье выздоровели 1705 человек.

В Литве за сутки зарегистрировали пять новых случаев коронавируса. Таким образом, общее количество случаев заражения в этой стране составило 1772, при этом 1427 инфицированных уже выздоровели.

Covid-19 в Литве унес жизни уже 75 человек.

Напомним, за последние сутки в Латвии не выявлен ни один новый случай Covid-19, сделано 1396 тестов.

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