В Эстонии тоже ни одного случая Covid-19 за сутки, в Литве - пять

В последние сутки в странах Балтии позитивная тенденция в связи с распространением Covid-19. В Латвии и Эстонии - ни одного нового случая заражения.
За последние сутки в Эстонии не выявлено ни одного позитивного теста на коронавирус, летальных исходов не было, сообщил в воскресенье утром департамент здоровья Эстонии.
Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.
По состоянию на воскресенье выздоровели 1705 человек.
В Литве за сутки зарегистрировали пять новых случаев коронавируса. Таким образом, общее количество случаев заражения в этой стране составило 1772, при этом 1427 инфицированных уже выздоровели.
Covid-19 в Литве унес жизни уже 75 человек.
Напомним, за последние сутки в Латвии не выявлен ни один новый случай Covid-19, сделано 1396 тестов.
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