Американская бегунья из-за биполярного расстройства ушла в эскорт. Но муж с ней не развелся

Когда-то мотивацией для начинающих спортсменов или диванных лентяев служили красивые истории чемпионов (или не чемпионов). Так вышло, что в 21-м веке реальность диктует другие правила. Атлеты уже не роботы по завоеванию медалей, а обычные люди.
У них тоже есть страхи, проблемы и переломные моменты в жизни. Круто, когда они справляются со своими ментальными и физическими болячками. Кажется, так они становятся не просто героями, а примерами, доказывающими, что даже самые серьезные ошибки могут чему-то научить.
Бегунья на средние дистанции Сьюзи Фейвор была самой титулованной легкоатлеткой в истории Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Ее боготворили в университете Висконсина, вручали премии и вешали золотую олимпийскую медаль на шею задолго до поездки на Игры.
Уже тогда на Фейвор давило излишнее внимание, но ситуация еще была контролируемой. Хуже стало через несколько лет.
"Общество и мой родной город наблюдали за мной. Они все ждали, что я выиграю. У меня развилось расстройство пищевого поведения. Мне казалось, если я буду худее, смогу быстрее бежать. Мне уменьшили грудь, потому что я думала, что мои сиськи слишком велики для бегуна. Я не была похожа на идеальную бегунью, поэтому должна была выглядеть соответствующе", - рассказала она.
Тогда со всеми трудностями ей помог справиться муж.
Если бы не поддержка Марка, она вряд ли бы выиграла серебряную медаль Универсиады, семь титулов чемпионки страны и установила пару американских рекордов. Но все же были вещи, которые оказались не подвластны даже Марку - гены.
В семье Фейвор многие страдали психическими заболеваниями. Биполярное расстройство брата оказало на легкоатлетку самое большое влияние. В их доме часто царил хаос, но родители никогда не обсуждали проблему с детьми. Из-за этого ее болезнь долгие годы была незамеченной. Даже мысли о суициде и повышенная тревожность не заставили девушку обратиться к врачу. Фейвор не могла испортить имидж идеальной девушки с сильным характером.
Между попытками выиграть медаль на Играх в Барселоне-1992 и Атланте-1996 состояние Сьюзи начало ухудшаться. За год до Олимпиады бегунья снова выиграла пару титулов в США и за рубежом, но в 99-м ее брат Дэн покончил с собой. Опустошение не заставило себя ждать.
Фейвор пыталась собраться с силами, но у нее не получилось.
Она так и не смогла выиграть золотую медаль, чтобы посвятить ее брату. Во время забега на 1500 метров Сьюзи специально упала.
Фейвор выступала еще два года после провала на Олимпиаде, а потом все же завязала с профессиональным спортом и вернулась в Висконсин. Там она спряталась от людей, потому что стыд так и не отпустил ее. Американка думала, что подвела всех. От навязчивых мыслей помогла избавиться беременность.
В материнстве Сьюзи увидела возможность окончательно покончить с карьерой легкоатлетки.
Увы, но это был самообман. Фейвор не стала счастливее после рождения дочери. Она погрузилась в свою тревогу и стала одержимой.
От послеродовой депрессии спортсменке выписали антидепрессанты, и казалось, что жизнь наладилась. А через несколько лет у нее начались "побочки". Чувство вялости, излишней полноты, отсутствие мотивации - вещи, которые сводили Фейвор с ума.
Почувствовать себя живой помог новый курс таблеток и поездка в Лас-Вегас, куда она начала ездить каждый месяц. Там она наняла эскорт-мужчину.
В какой-то момент она поняла, что не должна платить за секс. Звонок владельцу эскорт-фирмы привел ее в этот бизнес. Сьюзи взяла себе имя Келли Ланди и даже убедила мужа купить квартиру в Вегасе, чтобы не тратиться на гостиничные номера.
Она стала так популярна, что была второй в рейтинге эскортниц Вегаса и входила в топ-10 мирового. Днем Фейвор продолжала появляться на публике, рассказывая о спортивной карьере, а по ночам ублажала клиентов. Мужу пришлось воспитывать их дочь одному. Удивительно, но Марку хватало выдержки, чтобы держать в тайне занятие жены.
Откровенные фото в белье и на каблуках в дорогих номерах отелей Лас-Вегаса, закрытое лицо - так Фейвор пыталась скрыть себя настоящую в профиле на специальном сайте.
Ее счастливая жизнь закончилась, когда один из клиентов сдал ее СМИ.
Перед очередной "трудовой ночью" Фейвор столкнулась у своей квартиры с журналистом-расследователем. Тогда она поняла, что все знают о ее работе. Попытки солгать не сработали.
Ее начали ненавидеть, муж собирался подать на развод. Легкоатлетка снова задумалась о самоубийстве. Во время одной из ссор она хотела выпрыгнуть из движущейся машины, но муж успел пресечь эту попытку. В конце концов, Марк позвонил семейному врачу.
Фейвор признала свои ошибки.
Правда, общение с психиатром не казалось ей выходом. Она пошла к нему только из-за мужа. Сьюзи была в шоке, когда узнала, что у нее биполярное расстройство. Доктор также установил, что антидепрессанты приводили женщину в маниакальное состояние. Только годы правильной терапии и поддержка родных помогли Фейвор вернуться к нормальной жизни. Она даже научилась не стыдиться ошибок прошлого.
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