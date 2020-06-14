Американская бегунья из-за биполярного расстройства ушла в эскорт. Но муж с ней не развелся

У них тоже есть страхи, проблемы и переломные моменты в жизни. Круто, когда они справляются со своими ментальными и физическими болячками. Кажется, так они становятся не просто героями, а примерами, доказывающими, что даже самые серьезные ошибки могут чему-то научить.

Бегунья на средние дистанции Сьюзи Фейвор была самой титулованной легкоатлеткой в истории Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Ее боготворили в университете Висконсина, вручали премии и вешали золотую олимпийскую медаль на шею задолго до поездки на Игры.

Уже тогда на Фейвор давило излишнее внимание, но ситуация еще была контролируемой. Хуже стало через несколько лет.

"Общество и мой родной город наблюдали за мной. Они все ждали, что я выиграю. У меня развилось расстройство пищевого поведения. Мне казалось, если я буду худее, смогу быстрее бежать. Мне уменьшили грудь, потому что я думала, что мои сиськи слишком велики для бегуна. Я не была похожа на идеальную бегунью, поэтому должна была выглядеть соответствующе", - рассказала она.

Тогда со всеми трудностями ей помог справиться муж.

Если бы не поддержка Марка, она вряд ли бы выиграла серебряную медаль Универсиады, семь титулов чемпионки страны и установила пару американских рекордов. Но все же были вещи, которые оказались не подвластны даже Марку - гены.

В семье Фейвор многие страдали психическими заболеваниями. Биполярное расстройство брата оказало на легкоатлетку самое большое влияние. В их доме часто царил хаос, но родители никогда не обсуждали проблему с детьми. Из-за этого ее болезнь долгие годы была незамеченной. Даже мысли о суициде и повышенная тревожность не заставили девушку обратиться к врачу. Фейвор не могла испортить имидж идеальной девушки с сильным характером.

Между попытками выиграть медаль на Играх в Барселоне-1992 и Атланте-1996 состояние Сьюзи начало ухудшаться. За год до Олимпиады бегунья снова выиграла пару титулов в США и за рубежом, но в 99-м ее брат Дэн покончил с собой. Опустошение не заставило себя ждать.

Фейвор пыталась собраться с силами, но у нее не получилось.

Она так и не смогла выиграть золотую медаль, чтобы посвятить ее брату. Во время забега на 1500 метров Сьюзи специально упала.