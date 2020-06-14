Вс, 14.06.2020
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В Twitter обсудили женские намеки на свадьбу. Их не понимают даже сами женщины

ФОТО: Pexels

Пользователь Twitter рассказала о том, к каким хитростям прибегала ее подруга, чтобы намекнуть своему парню на женитьбу.

По ее словам, пара встречалась уже семь лет, но молодой человек и не собирался делать предложение. Тогда девушке пришлось брать все в свои руки.

При этом прямо задавать вопрос она не хотела, поэтому использовала женскую хитрость. Но оказалось, что ее намеки были слишком тонкими. Даже для пользователей социальной сети.

В комментариях пользователи стали отвечать, что не поняли бы смысл намека без контекста. Причем это касалось как женщин, так и мужчин. А кто-то даже предложил свои варианты похожих намеков.

Пользователи также высказывали мнение, что в XXI веке женщины могут и сами делать предложение и прямо говорить о свадьбе, если хотят. 

А что по этому поводу думаете вы?

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