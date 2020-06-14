В Twitter обсудили женские намеки на свадьбу. Их не понимают даже сами женщины

По ее словам, пара встречалась уже семь лет, но молодой человек и не собирался делать предложение. Тогда девушке пришлось брать все в свои руки.

При этом прямо задавать вопрос она не хотела, поэтому использовала женскую хитрость. Но оказалось, что ее намеки были слишком тонкими. Даже для пользователей социальной сети.

Моя подруга встречается с парнем 7 лет и она систематически выдаёт:

-Ты купил мне ананасы кусочками? Я бы конечно хотела КОЛЕЧКАМИ

-Смотри, тот парень курит и пускает КОЛЕЧКИ, может ты попросишь его тебя научить?

-Опять едем про проспекту? Может в этот раз поедем через КОЛЬЦО? — Аптекарша aka Саша 3% (@alexygoncharova) June 9, 2020

В комментариях пользователи стали отвечать, что не поняли бы смысл намека без контекста. Причем это касалось как женщин, так и мужчин. А кто-то даже предложил свои варианты похожих намеков.

- Давай ту трилогию пересмотрим, где хоббиты и орки, как она называется?

- Я получила диплом орнитолога, завтра пойдем метить птиц, назови синоним!

- Дорогой, помоги разгадать кроссворд, "остаток частного покрывала в верхней или средней части ножки плодового тела гриба". — Andrew (@AndrewDaSub) June 9, 2020

Пользователи также высказывали мнение, что в XXI веке женщины могут и сами делать предложение и прямо говорить о свадьбе, если хотят.

А что по этому поводу думаете вы?