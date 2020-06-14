Видео ⟩ Сын знаменитого актера Билла Мюррея покусал полицейского и был арестован

Bill Murray's Son Caleb Arrested For Spitting On And Biting Police Officer And Threatening Arson - https://t.co/enqG53oPeM - KOLLMAN REPORT pic.twitter.com/kXA0oavoks — Kollman Report (@KollmanReport) June 6, 2020

Известно, что инцидент произошел во время акции протеста за права чернокожих в Массачусетсе.

Издание также сообщает, что ранее Калеб, подозревается в том, что бросил камень в окно пикапа 66-летнего Эрика Вудса. Последний якобы выкрикивал расистские лозунги. Вудс тоже был задержан правоохранительными органами.

СМИ пишут, что Мюррей оказывал сопротивление полиции. В камере временного содержания он нанес себе и окружающим легкие телесные повреждения.

После Калеб был отпущен под залог, часть обвинений были сняты, но тем не менее суд назначил слушание. Оно состоится 31 июля.

Напомним, Калеб - старший сын знаменитого актера Билла Мюррея от второго брака. В 2008 году мать Калеба подала на развод. Женщина обвинила артиста в домашнем насилии, изменах, алкоголизме и увлечении запрещенными веществами.