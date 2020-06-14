Вс, 14.06.2020
Нельзя сказать, что количество инцидентов во время чрезвычайного положения уменьшилось или возросло. Разумеется, уменьшилось количество вызовов в развлекательные заведения, но кражи в магазинах по-прежнему происходят. Руководитель Koblenz drošība Райвис Теринкс

Видео ⟩ Сын знаменитого актера Билла Мюррея покусал полицейского и был арестован

Калеб Мюррей

ФОТО: https://twitter.com/KollmanReport/status/1269232629687169024/photo/1

Cын голливудского актера Билла Мюррея Калеб был арестован по обвинению в вандализме и террористических угрозах. Известно, что 27-летний мужчина, предположительно, плюнул в полицейского и укусил его. Об этом пишет Daily Mail.

Известно, что инцидент произошел во время акции протеста за права чернокожих в Массачусетсе.

Издание также сообщает, что ранее Калеб, подозревается в том, что бросил камень в окно пикапа 66-летнего Эрика Вудса. Последний якобы выкрикивал расистские лозунги. Вудс тоже был задержан правоохранительными органами.

СМИ пишут, что Мюррей оказывал сопротивление полиции. В камере временного содержания он нанес себе и окружающим легкие телесные повреждения.

После Калеб был отпущен под залог, часть обвинений были сняты, но тем не менее суд назначил слушание. Оно состоится 31 июля. 

Напомним, Калеб - старший сын знаменитого актера Билла Мюррея от второго брака. В 2008 году мать Калеба подала на развод. Женщина обвинила артиста в домашнем насилии, изменах, алкоголизме и увлечении запрещенными веществами.

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