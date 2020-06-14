Реконструкция ⟩ Как разворачивались трагические события со стрельбой в Эстонии

6 июня поздно вечером 32-летний Микк Таррасте открыл стрельбу в эстонском Лихула, в результате чего убил двоих и ранил троих, в числе пострадавших - дети трех и пяти лет.

Postimees восстановил, на основе имеющихся сейчас данных, как развивались события в тот трагический вечер.

Хронология событий:

6 июня до 21:45. Микк Таррасте на синем Subaru Legacy через островок безопасности и газон заезжает на заправку Lihula Olerex. Там он протаранил два припаркованных автомобиля.

Микк Таррасте на синем Subaru Legacy через островок безопасности и газон заезжает на заправку Lihula Olerex. Там он протаранил два припаркованных автомобиля. 21:45. Звонок в Центр тревоги. После этого, по словам очевидцев, мужчина поехал дальше, протаранив до поворота на шоссе столб с камерой видеонаблюдения и здание заправки.

Звонок в Центр тревоги. После этого, по словам очевидцев, мужчина поехал дальше, протаранив до поворота на шоссе столб с камерой видеонаблюдения и здание заправки. 21:45. С заправки следом за виновником ДТП, по словам очевидцев, поехал мотоциклист и за ним еще два автомобиля.

С заправки следом за виновником ДТП, по словам очевидцев, поехал мотоциклист и за ним еще два автомобиля. Таррасте в основном ехал по придорожному полю. Примерно за полкилометра до перекрестка Тууди-Раудтеэ он потерял бампер с номерным знаком.

Ему удалось вновь вернуться на дорогу и повернуть на дорогу Тууди-Раудтеэ. На гравийной дороге, примерно в 300 метрах от шоссе Таррасте съехал в кювет. Машина осталась лежать на боку на обочине канавы.

Следовавший за ним мотоциклист остановился в нескольких метрах позади от улетевшей в кювет Subaru. Таррасте вышел из машины и выстрелил в мотоциклиста, который умер на месте.

Около 22:00. В Центр тревоги поступил звонок, что была слышна стрельба.

В Центр тревоги поступил звонок, что была слышна стрельба. После открытия огня по мотоциклисту вооруженный Таррасте направился в сторону железнодорожной станции Тууди.

Около 22:20. На место прибыл первый полицейский патруль.

На место прибыл первый полицейский патруль. Около 22:25. Таррасте прошел около 800 метров, после открытия огня по мотоциклисту прошло около 25 минут, когда ему навстречу выехал автомобиль "Жигули", в котором были 58-летний мужчина, 61-летняя женщина и их трое внуков: трех, пяти и девяти лет.

Таррасте прошел около 800 метров, после открытия огня по мотоциклисту прошло около 25 минут, когда ему навстречу выехал автомобиль "Жигули", в котором были 58-летний мужчина, 61-летняя женщина и их трое внуков: трех, пяти и девяти лет. Таррасте начал без разбора стрелять по машине. По данным полиции, в машине было несколько десятков пулевых отверстий. Раненый водитель поехал дальше и остановился только на том месте, где был застрелен мотоциклист.

Таррасте скрылся в лесу.

22:45. На место прибыли сотрудники группы быстрого реагирования.

На место прибыли сотрудники группы быстрого реагирования. Полиция искала стрелка усиленным составом, также был привлечен вертолет. В итоге полиция окружила Таррасте, произошла перестрелка, в ходе которой одна пуля попала в голову полицейского. Но на нем был шлем, поэтому он не пострадал. Таррасте в перестрелке также не пострадал.

Около 00:40. Таррасте задержали в несколько километрах от места событий, вблизи той же заправки, откуда все началось.

Смотрите реконструкцию произошедшего, с помощью нажатия на синие стрелки можно передвигаться вперед и назад по хронологии событий.