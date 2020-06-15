Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 15 по 21 июня 2020 года

Также в конце недели полезно будет совершать плановые покупки.

Львам понадобится защита от энергетических вампиров на этой неделе, потому что токсичные и неприятные люди активизируются, пытаясь помешать Львам. В связи с этим звезды советуют представителям данного Знака быть более самостоятельными в работе и делах.

Дева

У Дев могло накопиться много негативных мыслей и энергии.

Этим людям полезно будет проявлять больше физической активности, больше ходить. Неделя идеально подходит для начала цикла физических упражнений.

Главное - не перегрузить свое тело.

Также на этой неделе полезно заниматься имущественными вопросами, погашать задолженности и выполнять обещания, данные ранее. Это прекрасное время для изменения и преображения своей внешности. Можно смело отправляться в парикмахерскую или по магазинам для обновления гардероба.

Весы

Это будет очень важная неделя для представителей данного знака, поэтому ко всем сферам жизни нужно относиться с максимальной ответственностью. Обойти стороной препятствия Весам поможет правильное планирование дел.

Последствия спешки и безрассудности будут для многих плачевными. С другой стороны, упускать возможности тоже не стоит.

Звезды и планеты в идеальном положении для того, чтобы Весы смогли показать себе и миру решительность, смелость и желание стать лучшими.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе астролог обещает финансовую удачу, причем уже с первого дня. Ждать у моря погоды не стоит - пора действовать. Очень важны внутренний настрой, мотивация и энтузиазм в делах. В решении важных проблем лучше полагаться только на себя.

Самый опасный день недели - четверг, 18 июня. В этот день звезды и планеты будут деструктивными, поэтому все может валиться из рук, появятся какие-то второстепенные проблемы. Самый удачный день - воскресенье. Его можно посвятить как завершению важных дел, так и полноценному отдыху.

Стрелец

У Стрельцов, как и у многих других знаков Зодиака, самой важной на этой неделе будет сфера финансов, работы и бизнеса.

Необходимо сфокусироваться на делах, потому что, если этого не сделать, могут появиться неурядицы, которые чреваты убытками.

В любви Стрельцам также стоит действовать и проявлять активность, уделить время своей половинке. Одиноким Стрельцам можно больше времени проводить в окружении людей. Среди новых знакомых может повстречаться тот самый человек, о котором так долго приходилось лишь мечтать.

Козерог

Звезды и планеты будут очень созидательными для Козерогов и помогут им во всех сферах жизни. В самые благоприятные дни - 17 и 18 июня - Козерогам может присниться вещий сон, который покажет, какой станет для них вторая половина месяца.

Очень негативных и опасных дней не ожидается, но не стоит расслабляться на работе и в делах. Что касается покупок, то тут звезды также помогут Козерогам преуспеть. Люди этого знака могут наткнуться на большие скидки и акции. Можно приобретать любые товары и услуги. Главное - чтобы в этом была какая-то надобность.

Водолей

Водолеям на этой неделе астролог советует научиться доверять внутреннему голосу, потому что звезды и планеты усилят их интуицию. Эти люди могут стать более успешными в любом новом деле и в любой сфере.

Это значит, что пришло время действовать без промедления и страхов. Ничто не должно останавливать Водолеев на пути к цели.

Конец недели идеально подойдет для отдыха и смены обстановки, потому что и звезды с планетами начнут менять свое положение. В воскресенье лучше не выходить из дома и не совершать длительных переездов. Это может негативно сказаться на удаче и настроении. В субботу можно пригласить друзей и близких к себе в гости.

Рыбы

Рыбам на этой неделе нужно что-то, что поможет оставаться позитивными и мотивированными.

Неделя прекрасно подойдет для Рыб, которые занимаются торговлей, имеют дело с цифрами.

В общении с коллегами и клиентами нужно проявлять больше тактичности и вежливости. Это поможет сохранить деловые отношения.