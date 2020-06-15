Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 15 по 21 июня 2020 года

Гороскопы известного российского астролога Василисы Володиной помогают людям правильно планировать свои дела, добиваться успеха и просто становиться лучше. Советуем прислушаться к советам эксперта на новую неделю.
Успех в финансовой сфере и удача в целом - это то, на чем держится вся наша жизнь. Оставайтесь верны своим принципам, но старайтесь при этом быть открытыми к идеям, которые даются свыше, звездами и самой Вселенной.
Овен
У Овнов денежная сфера будет главенствовать над остальными. Пришло время переосмыслить свой подход к работе и бизнесу, настроиться на нужную волну. Это будет крайне продуктивное время, когда ничто не происходит просто так.
Очень важно прислушиваться к сердцу, но не забывать о здравом смысле и своем личном жизненном опыте.
Возможно, людям этого знака понадобится принять какое-то очень важное решение. Это может быть дилемма как в любовной сфере, так и в работе.
Большой успех ждет тех, кто находится в поиске - велика вероятность, что эти люди найдут свою любовь.
Телец
Тельцы очень притягательны для противоположного пола, особенно сейчас, когда звезды и планеты находятся в благоприятном положении. Ночные светила сделают этих людей более успешными в поисках второй половинки и в общении с людьми в целом.
Астролог дает подсказку: пора сосредоточиться только на самом важном. Все второстепенные дела стоит начинать только в том случае, если основные проблемы уйдут.
Если тратить время не на то, что необходимо, то его может не хватить ни на что. В период с 16 по 19 июня возможен срыв планов. Не стоит расценивать это как катастрофу - нужно просто составить гибкое расписание.
Близнецы
У Близнецов в начале недели может быть много неприятных разговоров и встреч с токсичными людьми. Полезно будет вовремя отдыхать, не накапливая усталость и не забирая работу на дом.
Это прекрасное время для того, чтобы правильно и удачно сочетать работу и дела с любовью и романтикой. Выходные можно полностью посвятить любимому человеку либо его поискам.
В будние дни тоже не стоит заниматься лишь карьерными вопросами - есть шанс познакомиться с кем-то очень интересным и приятным.
Вселенная на стороне Близнецов, поэтому им будет везти.
Рак
У Раков на работе и в бизнесе могут появиться разногласия и новые неурядицы, но все это актуально до среды. С четверга же звезды и планеты станут более созидательными и позитивными. Жизнь начнет меняться к лучшему. На выходных можно отправиться за покупками и побаловать себя обновками.
В сфере общения и любви Ракам не стоит излишне резко реагировать на любые выпады. Чем реже они будут спорить, особенно не имея аргументов, тем больше у них появится шансов произвести наилучшее впечатление и расположить к себе окружающих.
Лев
Это прекрасное время для путешествий, поездок делового характера, интересных приключений, знакомств.
Ближе к концу недели не стоит перегружать себя работой и делами. Лучше просто выполнять все необходимые обязанности, а каждый вечер посвящать себе, своим близким.
Также в конце недели полезно будет совершать плановые покупки.
Львам понадобится защита от энергетических вампиров на этой неделе, потому что токсичные и неприятные люди активизируются, пытаясь помешать Львам. В связи с этим звезды советуют представителям данного Знака быть более самостоятельными в работе и делах.
Дева
У Дев могло накопиться много негативных мыслей и энергии.
Этим людям полезно будет проявлять больше физической активности, больше ходить. Неделя идеально подходит для начала цикла физических упражнений.
Главное - не перегрузить свое тело.
Также на этой неделе полезно заниматься имущественными вопросами, погашать задолженности и выполнять обещания, данные ранее. Это прекрасное время для изменения и преображения своей внешности. Можно смело отправляться в парикмахерскую или по магазинам для обновления гардероба.
Весы
Это будет очень важная неделя для представителей данного знака, поэтому ко всем сферам жизни нужно относиться с максимальной ответственностью. Обойти стороной препятствия Весам поможет правильное планирование дел.
Последствия спешки и безрассудности будут для многих плачевными. С другой стороны, упускать возможности тоже не стоит.
Звезды и планеты в идеальном положении для того, чтобы Весы смогли показать себе и миру решительность, смелость и желание стать лучшими.
Скорпион
Скорпионам на этой неделе астролог обещает финансовую удачу, причем уже с первого дня. Ждать у моря погоды не стоит - пора действовать. Очень важны внутренний настрой, мотивация и энтузиазм в делах. В решении важных проблем лучше полагаться только на себя.
Самый опасный день недели - четверг, 18 июня. В этот день звезды и планеты будут деструктивными, поэтому все может валиться из рук, появятся какие-то второстепенные проблемы. Самый удачный день - воскресенье. Его можно посвятить как завершению важных дел, так и полноценному отдыху.
Стрелец
У Стрельцов, как и у многих других знаков Зодиака, самой важной на этой неделе будет сфера финансов, работы и бизнеса.
Необходимо сфокусироваться на делах, потому что, если этого не сделать, могут появиться неурядицы, которые чреваты убытками.
В любви Стрельцам также стоит действовать и проявлять активность, уделить время своей половинке. Одиноким Стрельцам можно больше времени проводить в окружении людей. Среди новых знакомых может повстречаться тот самый человек, о котором так долго приходилось лишь мечтать.
Козерог
Звезды и планеты будут очень созидательными для Козерогов и помогут им во всех сферах жизни. В самые благоприятные дни - 17 и 18 июня - Козерогам может присниться вещий сон, который покажет, какой станет для них вторая половина месяца.
Очень негативных и опасных дней не ожидается, но не стоит расслабляться на работе и в делах. Что касается покупок, то тут звезды также помогут Козерогам преуспеть. Люди этого знака могут наткнуться на большие скидки и акции. Можно приобретать любые товары и услуги. Главное - чтобы в этом была какая-то надобность.
Водолей
Водолеям на этой неделе астролог советует научиться доверять внутреннему голосу, потому что звезды и планеты усилят их интуицию. Эти люди могут стать более успешными в любом новом деле и в любой сфере.
Это значит, что пришло время действовать без промедления и страхов. Ничто не должно останавливать Водолеев на пути к цели.
Конец недели идеально подойдет для отдыха и смены обстановки, потому что и звезды с планетами начнут менять свое положение. В воскресенье лучше не выходить из дома и не совершать длительных переездов. Это может негативно сказаться на удаче и настроении. В субботу можно пригласить друзей и близких к себе в гости.
Рыбы
Рыбам на этой неделе нужно что-то, что поможет оставаться позитивными и мотивированными.
Неделя прекрасно подойдет для Рыб, которые занимаются торговлей, имеют дело с цифрами.
В общении с коллегами и клиентами нужно проявлять больше тактичности и вежливости. Это поможет сохранить деловые отношения.
Не нужно поддаваться негативу, особенно если предстоит длительная деловая поездка. Это идеальное время для деловых знакомств.