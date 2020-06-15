Пн, 15.06.2020
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В Латвии - ни одного нового случая Covid-19 за сутки
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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За последние сутки в Латвии не выявлен ни один новый случай Covid-19, сделано 695 тестов. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).

Всего с начала пандемии протестировано 128 145 человека, выявлено 1097 случаев заболевания. 

Выздоровели после Covid-19 845 человек, умерли - 28.

В настоящее время зарегистрировано 224 активных случая заболевания Covid-19.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В больницах находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц 170 пациентов, переболевших Covid-19.

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