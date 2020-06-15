В Латвии - ни одного нового случая Covid-19 за сутки
За последние сутки в Латвии не выявлен ни один новый случай Covid-19, сделано 695 тестов. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).
Всего с начала пандемии протестировано 128 145 человека, выявлено 1097 случаев заболевания.
Выздоровели после Covid-19 845 человек, умерли - 28.
В настоящее время зарегистрировано 224 активных случая заболевания Covid-19.
Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В больницах находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.
Выписаны из больниц 170 пациентов, переболевших Covid-19.
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