Полиция просит помощи в поисках Ольги Гжибовски 1970 года рождения

Женщина дезориентирована в пространстве, у нее есть проблемы психического характера.

Приметы женщины: рост примерно 1,55-1,60 см, среднее телосложение, короткие волосы. Она была одета в серо-зеленый джемпер (на левую сторону), брюки, на ногах - резиновые тапочки.

Госполиция призывает внимательно посмотреть на фотографию женщины и отозваться любого, кто может располагать информацией о ее возможном местонахождении. Звонить можно по номера 67070800 или 110.