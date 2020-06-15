Полиция просит помощи в поисках Ольги Гжибовски 1970 года рождения

Рижский Курземский участок Госполиции ищет пропавшую без вести Ольгу Гжибовску 1970 года рождения. 14 июня женщина вышла из женского приюта на улице Эйженияс в Риге и до сих пор не вернулась. Ее возможное местонахождение также неизвестно.
Женщина дезориентирована в пространстве, у нее есть проблемы психического характера.
Приметы женщины: рост примерно 1,55-1,60 см, среднее телосложение, короткие волосы. Она была одета в серо-зеленый джемпер (на левую сторону), брюки, на ногах - резиновые тапочки.
Госполиция призывает внимательно посмотреть на фотографию женщины и отозваться любого, кто может располагать информацией о ее возможном местонахождении. Звонить можно по номера 67070800 или 110.
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