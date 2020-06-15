Пн, 15.06.2020
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Жители Латвии, Литвы и Эстонии смогут въезжать в Финляндию без изоляции

ФОТО: SCANPIX

С сегодняшнего дня, 15 июня, жители Латвии, Литвы и Эстонии смогут въезжать в Финляндию, не соблюдая 14-дневную самоизоляцию, сообщил ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

В первой половине июня верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС порекомендует странам-участницам блока открыть свои внешние границы для путешественников из не входящих в ЕС стран начиная с 1 июля.

Ринкевич подчеркнул, что это рекомендация, а не обязанность, и Латвия в своих решениях будет руководствоваться эпидемиологической ситуацией.

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