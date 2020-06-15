Жители Латвии, Литвы и Эстонии смогут въезжать в Финляндию без изоляции

В первой половине июня верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС порекомендует странам-участницам блока открыть свои внешние границы для путешественников из не входящих в ЕС стран начиная с 1 июля.

Ринкевич подчеркнул, что это рекомендация, а не обязанность, и Латвия в своих решениях будет руководствоваться эпидемиологической ситуацией.