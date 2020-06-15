Пн, 15.06.2020
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Фото ⟩ Под Москвой открыт главный храм российской армии

ФОТО: EPA/Scanpix

Патриарх Кирилл в воскресенье, 14 июня, во время торжественной церемонии, освящая культовое сооружение, объявил, что сам будет настоятелем храма. Об этом сообщает BBC.

Храм планировалось открыть 9 мая, но из-за пандемии коронавируса открытие пришлось перенести.

В воскресенье на торжественное мероприятие прибыли лидеры российских православных церквей, министр обороны Сергей Шойгу и представители вооруженных сил. 

Храм российской армии находится примерно в 60 километрах от Москвы.

В апреле 2020 года "МБХ медиа" сообщало, что в храме планировалась мозаика с изображением Владимира Путина, Шойгу и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. От этой затеи пришлось отказаться из-за негативной реакции. 

Согласно информации прозвучавшей в СМИ, строительство храма обошлось в шесть миллиардов рублей (76 миллионов евро). 

Хотя и было предусмотрено, что расходы на строительство будут покрыты из пожертвований, сообщалось, что Кремль покрыл почти половину от общей суммы. 

Галерея: Главный храм российской армии

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