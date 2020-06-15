Фото ⟩ Под Москвой открыт главный храм российской армии

Храм планировалось открыть 9 мая, но из-за пандемии коронавируса открытие пришлось перенести.

В воскресенье на торжественное мероприятие прибыли лидеры российских православных церквей, министр обороны Сергей Шойгу и представители вооруженных сил.

Храм российской армии находится примерно в 60 километрах от Москвы.

В апреле 2020 года "МБХ медиа" сообщало, что в храме планировалась мозаика с изображением Владимира Путина, Шойгу и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. От этой затеи пришлось отказаться из-за негативной реакции.

Согласно информации прозвучавшей в СМИ, строительство храма обошлось в шесть миллиардов рублей (76 миллионов евро).

Хотя и было предусмотрено, что расходы на строительство будут покрыты из пожертвований, сообщалось, что Кремль покрыл почти половину от общей суммы.

Галерея: Главный храм российской армии