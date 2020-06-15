Covid-19 у соседей: В Эстонии за сутки - один новый случай, в Литве - пять новых случаев, один человек умер

По состоянию на утро 15 июня госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 14 пациентам, ни один из них не подключен к аппарату ИВЛ. За сутки не зафиксировано новых смертей. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 69 человек.

На сегодняшний день из больниц выписаны 357 человек, закрыты 370 историй болезни.

Выздоровели 1717 человек.

Всего в Эстонии сделано более 96 тысяч первичных тестов, из них позитивный результат дали 1974.

За минувшие сутки в Литве подтверждено пять новых случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Общее количество случаев в Литве составило 1773, сообщает Министерство здравоохранения.

Сейчас в Литве больны коронавирусом 258 человек, выздоровели 1429 человек. На изоляции находятся 316 человек.

Также сообщается, что от коронавируса скончались 76 человек. По данным на воскресенье жертв этого вируса было 75. Еще десять десять заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 17 ввозных случаев.

За минувшие сутки проверено 1608 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 365 136.