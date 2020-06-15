Евгений Плющенко стал тренером сборной России

Согласно документу, Плющенко будет тренировать сборную России в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП).

Отметим, что в 2017 году бывший фигурист открыл собственную школу "Ангелы Плющенко", но статуса тренера сборной он не имел.

"Если я включен в сборную как тренер, это великолепно, лестно, я очень рад. Но главная моя задача сейчас - сделать результат, полностью восстановить Сашу, выучить её новым прыжкам, в том числе достойному тройному акселю, и поменять хореографию её катания", - заявил Плющенко ТАСС.

Напомним, Плющенко стал тренером сборной после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой, которая покинула группу Этери Тутберидзе.

В данный момент группа Плющенко в составе Трусовой, Вероники Жилиной, Софьи Титовой, Кирилла Сарновского и Артёма Ковалева находится на сборах в Кисловодске. По словам Плющенко, работа над постановкой программ для Трусовой практически завершена, и обе программы - это попадание в точку.