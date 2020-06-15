Месси установил очередной рекорд

"Барса" добилась убедительной победы со счётом 4:0. Голами в составе каталонцев отметились Артуро Видаль, Мартин Брейтуэйт, Жорди Альба и Лионель Месси.

Гол аргентинца под занавес матча позволил ему установить уникальное достижение - 32-летний футболист стал единственным игроком в истории первенства Испании, которому удалось забить не менее 20 мячей в 12 сезонах подряд. Об этом сообщает Opta.

20+ - Lionel Messi is the only player to score 20+ goals in 12 consecutive @LaLigaEN seasons:



✅23 - 08/09

✅34 - 09/10

✅31 - 10/11

✅50 - 11/12

✅46 - 12/13

✅28 - 13/14

✅43 - 14/15

✅26 - 15/16

✅37 - 16/17

✅34 - 17/18

✅36 - 18/19

✅20 - 19/20



Stellar. pic.twitter.com/WREVUTcgc9 — OptaJose (@OptaJose) June 13, 2020

Этот матч запомнился ещё и тем, что на поле выбежал болельщик (при том, что матч проходил без зрителей). Мужчина в майке сборной Аргентины и с фамилией Месси на спине попытался прорваться к лидеру "Барсы", но его остановили полицейские. Теперь "бегуна" ждёт наказание за то, что он подверг опасности здоровье других людей.

Для Месси гол в ворота "Мальорки" стал двадцатым в текущем розыгрыше чемпионата Испании. Аргентинец возглавляет список лучших бомбардиров сезона-2019/2020. "Барселона", в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 61 очко. Следом идёт "Реал" - 56 очков.