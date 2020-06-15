Пн, 15.06.2020
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Месси установил очередной рекорд

Лионель Месси

ФОТО: AFP/SCANPIX

В возобновившемся после паузы чемпионате Испании по футболу "Барселона" на выезде разгромила "Мальорку", а аргентинец Лионель Месси установил очередное уникальное достижение.

"Барса" добилась убедительной победы со счётом 4:0. Голами в составе каталонцев отметились Артуро Видаль, Мартин Брейтуэйт, Жорди Альба и Лионель Месси.

Гол аргентинца под занавес матча позволил ему установить уникальное достижение - 32-летний футболист стал единственным игроком в истории первенства Испании, которому удалось забить не менее 20 мячей в 12 сезонах подряд. Об этом сообщает Opta.

Этот матч запомнился ещё и тем, что на поле выбежал болельщик (при том, что матч проходил без зрителей). Мужчина в майке сборной Аргентины и с фамилией Месси на спине попытался прорваться к лидеру "Барсы", но его остановили полицейские. Теперь "бегуна" ждёт наказание за то, что он подверг опасности здоровье других людей.

Для Месси гол в ворота "Мальорки" стал двадцатым в текущем розыгрыше чемпионата Испании. Аргентинец возглавляет список лучших бомбардиров сезона-2019/2020. "Барселона", в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 61 очко. Следом идёт "Реал" - 56 очков.

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