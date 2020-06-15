Месси установил очередной рекорд

В возобновившемся после паузы чемпионате Испании по футболу "Барселона" на выезде разгромила "Мальорку", а аргентинец Лионель Месси установил очередное уникальное достижение.
"Барса" добилась убедительной победы со счётом 4:0. Голами в составе каталонцев отметились Артуро Видаль, Мартин Брейтуэйт, Жорди Альба и Лионель Месси.
Гол аргентинца под занавес матча позволил ему установить уникальное достижение - 32-летний футболист стал единственным игроком в истории первенства Испании, которому удалось забить не менее 20 мячей в 12 сезонах подряд. Об этом сообщает Opta.
20+ - Lionel Messi is the only player to score 20+ goals in 12 consecutive @LaLigaEN seasons:— OptaJose (@OptaJose) June 13, 2020
✅23 - 08/09
✅34 - 09/10
✅31 - 10/11
✅50 - 11/12
✅46 - 12/13
✅28 - 13/14
✅43 - 14/15
✅26 - 15/16
✅37 - 16/17
✅34 - 17/18
✅36 - 18/19
✅20 - 19/20
Stellar. pic.twitter.com/WREVUTcgc9
Этот матч запомнился ещё и тем, что на поле выбежал болельщик (при том, что матч проходил без зрителей). Мужчина в майке сборной Аргентины и с фамилией Месси на спине попытался прорваться к лидеру "Барсы", но его остановили полицейские. Теперь "бегуна" ждёт наказание за то, что он подверг опасности здоровье других людей.
Для Месси гол в ворота "Мальорки" стал двадцатым в текущем розыгрыше чемпионата Испании. Аргентинец возглавляет список лучших бомбардиров сезона-2019/2020. "Барселона", в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 61 очко. Следом идёт "Реал" - 56 очков.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!