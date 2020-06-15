Смерть водителя на автотрассе "Тукумс": возбуждено уголовное дело

Дело начато согласно разделу уголовного закона о преступлении против здоровья человека. Во время расследования будут выяснены причины смерти водителя, а также связанные с ней обстоятельства.

Согласно информации предоставленной полиции организатором, на автотрассе проводились не соревнования, а тренировочные заезды. Также полиция опросила очевидцев, которые отметили, что водитель до поездки жаловался на проблемы со здоровьем, отметила Калниня.

Напомним, как сообщал портал Neatkarīgās Tukuma Ziņas, в субботу, 13 июня, одному из автомобилистов на трассе "Тукумс", где проходил первый этап Летнего кубка по автоспринту, стало плохо. Мужчина скончался, не дождавшись прибытия скорой помощи.

Возбуждено дело

"Согласно информации очевидцев, участнику соревнования из Кулдиги стало плохо, когда он сидел за рулем автомобиля. Он потерял способность управлять автомобилем и перевернулся", - сообщает портал.

Сотрудники государственной пожарно-спасательной службы помогли вытащить погибшего из машины. Машина скорой помощи прибыла только через 15 минут. Медики констатировали смерть мужчины.

"Соревнования не были согласованы с Латвийской автомобильной федерацией (LAF)", - пояснила пресс-секретарь LAF Зане Лиелкая.

"Организаторы конкурса, которые являются членами нашей организации, подали заявку на тренировку, для проведения которой команда медицинской помощи не месте не требуется", - добавила она.

Если бы мероприятие на автотрассе "Тукумс" было заявлено как соревнование, LAF не дал бы разрешение на его проведение без присутствия бригады медиков.

LAF сделает официальное заявление только после тщательного выяснения обстоятельств. Лиелкая рассказала, что видео с места происшествия свидетельствует о том, что мужчине стало плохо еще до момента аварии.