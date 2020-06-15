Рейрс: внешний долг Латвии за 4-5 лет должен вернуться к уровню 40-45% от ВВП

Он отметил, что с учетом кризиса государственный долг вырастет до 52% от ВВП, но, когда экономика возобновит рост, в течение 4-5 лет госдолг вернется на уровень 40-45% от ВВП.

Также министр сообщил, что бюджет государства на этот год пересматриваться не будет, потому что при сокращении бюджетных расходов уменьшится объем услуг для общества, но именно отсутствие спроса на эти услуги во время пандемии является причиной кризиса.

"Мы не будем пересматривать бюджет. (...) Основными статьями расходов будут здравоохранение, образование, правоохранительные органы, армия", - сказал Рейрс.