Избегая столкновения с лесным животным: в ДТП с участием трех машин пострадали 3 человека

Вечером около 20.00 в Коценском крае на Валмиерском шоссе произошла авария. Согласно словам Васкане, первоначальная информация свидетельствует, что водитель машины Peugeot, чтобы избежать столкновения с лесным животным, резко затормозил, в результате чего в авто врезалась Audi, которая ехала позади.

В свою очередь, в результате удара Peugeot вылетела на встречную полосу и ударилась с автомобилем BMW, который вылетел с дороги в кювет.

В результате ДТП пострадали три человека. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В свою очередь, 13 июня около 23 часов в Гулбенском крае случилось ДТП между водителем Volvo и вышедшим на проезжую часть лосем. В результате аварии пострадал пассажир авто.