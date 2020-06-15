Пн, 15.06.2020
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Парень, играющий на пианино со своими котами, покоряет Сеть

ФОТО: скриншот instagram.com/sarperduman

Музыкант из Турции Сарпер Думан играет на пианино для своих 19 (!) котов. У него в Instagram уже 1,1 миллиона подписчиков, и их число растет с каждым днем. Короткие видео пианиста активно расходятся по соцсетям, причем ими делятся даже знаменитости. Если вы еще не видели эти ролики, советуем посмотреть - невероятно мило!

Как признается парень, коты - это его жизнь: "Они - мое сердце, мой источник вдохновения. Они для меня все".

Как выяснили журналисты, десять лет назад Сарпер находился в глубокой депрессии. Он даже попытался покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна своего дома. Парень выжил, но серьезно повредил спину.

После длительной реабилитации Думан начал брать домой бездомных котов и таким образом "наполнять свою жизнь смыслом".

Чтобы прокормить столько животных, музыкант давал уроки игры на фортепиано, и однажды один из его учеников снял видео, на котором Сарпер вдохновленно играет в окружении своих питомцев. Запись появилась в Instagram, после чего к Думану пришла известность.

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