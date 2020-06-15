Экс-защитник "Динамо" и "Анжи" рассказал о расизме в России

Защитник вспомнил, что испытывал дискомфорт во время походов в магазин, а признаком расизма в России можно считать то, что в общественных местах люди часто смотрели на него.

"Меня защищало то, что многие люди узнавали меня. Тем не менее, меня постоянно преследовало странное чувство, когда куда-то идёшь и постоянно ловишь на себе взгляды окружающих", - поделился воспоминаниями Самба.

Конголезский футболист также рассказал о своих походах в российские магазины: "Люди не ожидали, что я могу купить хорошие вещи. Это было больно".

"В итоге я ничего не покупал, потому что зачем отдавать кому-то свои деньги, когда на тебя смотрят, будто ты ничего не стоишь только потому, что ты чёрный?", - рассказал Самба.

Самба отметил, что старался отдыхать в России в кругу собственной компании, где не испытывал дискомфорт. В эту компанию входили близкие друзья и одноклубники игрока.

Кристофер Самба выступал за "Анжи" в 2012-2013 гг., за "Динамо" - в 2013-2016 гг. Также футболист выступал за греческий "Панатинаикос" и английскую "Астон Виллу".