Пн, 15.06.2020
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По подозрению во взяточничестве задержаны два дорожных полицейских

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Бюро внутренней безопасности (IDB) по подозрению в требовании и принятии взятки от иностранца задержало двух дорожных полицейских.

Взятку полицейские потребовали от водителя грузовика за то, чтобы не оформлять допущенное им нарушение - пересечение территории Латвии без уплаченной автодорожной пошлины.

Во время обыска у одного из полицейских были изъяты наличные в размере нескольких сотен евро.

К задержанным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет занимать должности.

Как сообщил начальник IDB Валтерс Мурниекс, человек, который, дав взятку, добровольно сообщает о ней и способствует раскрытию преступления, может быть освобожден от уголовной ответственности. Бюро просит общество быть активным и информировать о потенциальных преступлениях.

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