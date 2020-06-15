По подозрению во взяточничестве задержаны два дорожных полицейских

Взятку полицейские потребовали от водителя грузовика за то, чтобы не оформлять допущенное им нарушение - пересечение территории Латвии без уплаченной автодорожной пошлины.

Во время обыска у одного из полицейских были изъяты наличные в размере нескольких сотен евро.

К задержанным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет занимать должности.

Как сообщил начальник IDB Валтерс Мурниекс, человек, который, дав взятку, добровольно сообщает о ней и способствует раскрытию преступления, может быть освобожден от уголовной ответственности. Бюро просит общество быть активным и информировать о потенциальных преступлениях.