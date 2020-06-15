Накануне Лиго в Риге пройдут культурные мероприятия

Например, это будут различные творческие мастерские, сообщила агентству ЛЕТА руководитель департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.

Напоминаем, чтобы избежать большого скопления людей, в этом году не проводятся традиционный травяной базарчик, а также праздники на набережной 11 ноября и на Дзегужкалнсе.

В культурном центре "Ильгюциемс" будет открыта выставка керамики, а в культурном центре "Ритумс" - выставка украшений.

Из культурного центра "Ритумс" 19 июня в 16 часов будет транслироваться специальная праздничная программа "Огни Янова дня". Также онлайн будет транслироваться прошлогодний концерт с набережной 11 ноября.

19 июня с 18 до 20 часов предпраздничная программа с участием фольклорного коллектива "Vilcenes" будет проходить в саду Малой гильдии, но смотреть ее можно будет с площади Ливу, а не в самом саду.

С 17 по 20 июня ярмарка в честь Лиго будет проходить в квартале Калнциема, 19 июня - в Верманском саду, а 29 июня в Агенскалнсе будет работать ремесленный рынок. Дума также постарается создать праздничную атмосферу на Имантском и Центральном рынках.

Галерея: Празднование Лиго в Риге