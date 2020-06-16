Наши спортсменки-чемпионки: Глядя на этих красавиц хочется болеть ещё громче!

Спорт медленно, но верно оживает после паузы, которая была вызвана пандемией коронавируса. Возобновляются турниры и чемпионаты, приходит ясность на счёт соревнований запланированных на ближайшее время, а спортсмены выходят из самоизоляции и возвращаются к тренировкам.
Спорт - это не только полезно для здоровья и интересно для зрителей, которые болеют на трибунах или дома у телевизора. Спорт - это ещё и красиво. Самое время вспомнить латвийских спортсменок-красавиц, благодаря которым болеть хочется ещё громче и активнее.
Лаура Икауниеце (лёгкая атлетика)
Кития Лакса (баскетбол)
Алёна Фокина (плавание)
Лина Музе (метание копья)
Синдия Букша (лёгкая атлетика)
Элина Дикеулаку (баскетбол)
Улла Зирне (санный спорт)
Ребека Тиле (футбол)
Тина Граудиня (пляжный волейбол)
Анастасия Кравченок (пляжный волейбол)
Мадара Паламейка (метание копья)
Эндия Терауда (скелетон)
Ангелина Кучвальская (фигурное катание)
Элиза Цауце (санный спорт)
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