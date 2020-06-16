Вт, 16.06.2020
Если бы человек был создан для постоянного сидения, у него был бы огромный зад и коротенькие ножки, но у нас ноги длинные, а это значит, что мы должны ходить. Калвис Бриукс, главврач Травматологической и ортопедической больницы

Наши спортсменки-чемпионки: Глядя на этих красавиц хочется болеть ещё громче!

ФОТО: instagram.com/ulla_zirne/sindijabuksa/laura_ikauniece

Спорт медленно, но верно оживает после паузы, которая была вызвана пандемией коронавируса. Возобновляются турниры и чемпионаты, приходит ясность на счёт соревнований запланированных на ближайшее время, а спортсмены выходят из самоизоляции и возвращаются к тренировкам.

Спорт - это не только полезно для здоровья и интересно для зрителей, которые болеют на трибунах или дома у телевизора. Спорт - это ещё и красиво. Самое время вспомнить латвийских спортсменок-красавиц, благодаря которым болеть хочется ещё громче и активнее.

Лаура Икауниеце (лёгкая атлетика)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кития Лакса (баскетбол)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Алёна Фокина (плавание)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Лина Музе (метание копья)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Синдия Букша (лёгкая атлетика)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Элина Дикеулаку (баскетбол)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Улла Зирне (санный спорт)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ребека Тиле (футбол)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Тина Граудиня (пляжный волейбол)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Анастасия Кравченок (пляжный волейбол)

Мадара Паламейка (метание копья)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Эндия Терауда (скелетон)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ангелина Кучвальская (фигурное катание)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Элиза Цауце (санный спорт)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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