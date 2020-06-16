Наши спортсменки-чемпионки: Глядя на этих красавиц хочется болеть ещё громче!

Спорт - это не только полезно для здоровья и интересно для зрителей, которые болеют на трибунах или дома у телевизора. Спорт - это ещё и красиво. Самое время вспомнить латвийских спортсменок-красавиц, благодаря которым болеть хочется ещё громче и активнее.