Бейсбольные биты, ножи и отвертки: во Франции схлестнулись выходцы из Чечни и наркоторговцы

Как утверждает телеканал France Info, в ночь на 13 июня в Дижоне собрались чеченцы со всей Франции.

Вооруженные бейсбольными битами, металлическими прутьями, ножами, отвертками и молотками, они напали на кальянную Le Black Pearl.

Прибывшая на место полиция для разгона участников беспорядков применила слезоточивый газ. Никто задержан не был.

Как сообщает France Info, столкновения произошли после того, как банда наркоторговцев избила 16-летнего парня из Чечни. Его состояние оценивается как тяжелое.

Телеканал также сообщил о встрече в Дижоне между представителями двух противоборствующих групп, в ходе которой неустановленный человек начал стрелять по автомобилю. Помимо этого, в ночь встречи в городе произошла стрельба, в результате которой был ранен один человек.

В то же время, информации о том, связано ли это с предыдущими столкновениями, нет.

Après qu’un Jeune Homme D’origine #Tchetchene âgée de 16 ans a était frapper par des Homme âgée de 25 à 30 ans par traîtrise les Tchétchènes de partout en France ce sont réunis pour aller à Dijon . pic.twitter.com/ZOXy7mkYQ5 — al chechnya (@Alchechnya) June 13, 2020