Видео ⟩ В центре Москвы на глазах у полиции в аварию попал автомобиль Ferrari

В центре Москвы на глазах у полицейских автомобиль Ferrari стоимостью 380 тысяч евро врезался в столб.
Запись момента аварии опубликовал Telegram-канал Life Shot:
Согласно предварительным данным, водитель спорткара не справился с управлением, в результате чего машина на полном ходу пробила строительные заграждения на дороге и влетела в фонарный столб.
Очевидцами ДТП стали полицейские, которым даже не пришлось выезжать на аварию. Они были всего в нескольких метрах от ЧП, осталось лишь включить проблесковые маячки и отправиться к пострадавшему за выяснением обстоятельств.
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