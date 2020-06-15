Видео ⟩ В центре Москвы на глазах у полиции в аварию попал автомобиль Ferrari

Запись момента аварии опубликовал Telegram-канал Life Shot:

Согласно предварительным данным, водитель спорткара не справился с управлением, в результате чего машина на полном ходу пробила строительные заграждения на дороге и влетела в фонарный столб.

Очевидцами ДТП стали полицейские, которым даже не пришлось выезжать на аварию. Они были всего в нескольких метрах от ЧП, осталось лишь включить проблесковые маячки и отправиться к пострадавшему за выяснением обстоятельств.