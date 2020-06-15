Пн, 15.06.2020
Нельзя сказать, что количество инцидентов во время чрезвычайного положения уменьшилось или возросло. Разумеется, уменьшилось количество вызовов в развлекательные заведения, но кражи в магазинах по-прежнему происходят. Руководитель Koblenz drošība Райвис Теринкс

Видео ⟩ В центре Москвы на глазах у полиции в аварию попал автомобиль Ferrari

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В центре Москвы на глазах у полицейских автомобиль Ferrari стоимостью 380 тысяч евро врезался в столб. 

Запись момента аварии опубликовал Telegram-канал Life Shot:

Согласно предварительным данным, водитель спорткара не справился с управлением, в результате чего машина на полном ходу пробила строительные заграждения на дороге и влетела в фонарный столб. 

Очевидцами ДТП стали полицейские, которым даже не пришлось выезжать на аварию. Они были всего в нескольких метрах от ЧП, осталось лишь включить проблесковые маячки и отправиться к пострадавшему за выяснением обстоятельств. 

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