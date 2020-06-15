Поездки по ЕС: актуальная информация об ограничениях в конкретных странах

На сайте можно выбрать страну, куда планируется поездка, и узнать, какие правила там действуют.
Сайт доступен на 24 языках и охватывает только 27 стран ЕС - без Великобритании и стран, не входящих в Шенгенскую зону.
Информация на сайте будет регулярно обновляться.
Некоторые страны открыли свои границы для всех приезжих из ЕС, а другие сохраняют ограничения для приезжих из стран с высокой заболеваемостью.
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