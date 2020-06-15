Пн, 15.06.2020
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Поездки по ЕС: актуальная информация об ограничениях в конкретных странах

ФОТО: AP/Scanpix

ЕС открыл официальный сайт reopen.europa.eu об ограничениях на поездки, связанных с коронавирусом.

На сайте можно выбрать страну, куда планируется поездка, и узнать, какие правила там действуют.

Сайт доступен на 24 языках и охватывает только 27 стран ЕС - без Великобритании и стран, не входящих в Шенгенскую зону.

Информация на сайте будет регулярно обновляться.

Некоторые страны открыли свои границы для всех приезжих из ЕС, а другие сохраняют ограничения для приезжих из стран с высокой заболеваемостью.

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