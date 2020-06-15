Видео ⟩ В Москве прохожий открыл стрельбу по полицейским. Они тяжело ранены

В понедельник, 15 июня, на Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба. Как сообщает РИА "Новости", ранения получили двое полицейских и один гражданский. Оба сотрудника полиции находятся в тяжелом состоянии.
Изначально сообщалось, что огонь открыл таксист, остановленный сотрудниками ГИБДД.
Позднее в полиции уточнили, что по полицейским начал стрелять проходивший мимо мужчина, а не таксист.
Телеграм-канал Mash сообщил, что стрелявший был задержан на месте. "Дождь" сообщил, что задержанный сам также получил ранение и умер в больнице от полученных травм.
Представитель Следственного Комитета позднее опровергла эту информацию, заявив, что мужчина жив и находится в больнице.
По данным РБК, стрельбу открыл 25-летний Ратмир Галаев, приехавший из Ингушетии. Его проверяют по базам данных МВД и ФСБ на причастность к террористическим организациям.
⚡️ Момент перестрелки на Ленинском проспекте в Москве pic.twitter.com/lueZU6k1Xr— lifenews_ru (@lifenews_ru) June 15, 2020
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