Премьер: "Давайте на Лиго радоваться, но не позволим Covid-19 радоваться вместе с нами"

Премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал отмечать Лиго в семейном кругу.
В разговоре с представителями СМИ он добавил, что праздник стремительно приближается, но в мире продолжается пандемия Covid-19.
Кариньш заявил, что в Латвии распространение Covid-19 находится под контролем благодаря ответственности общества и соблюдению правил.
"Давайте на Лиго радоваться, но не позволим Covid-19 радоваться вместе с нами. Давайте отмечать ответственно в семейном кругу, но не широко", - сказал Кариньш.
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