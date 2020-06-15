Премьер: "Давайте на Лиго радоваться, но не позволим Covid-19 радоваться вместе с нами"

В разговоре с представителями СМИ он добавил, что праздник стремительно приближается, но в мире продолжается пандемия Covid-19.

Кариньш заявил, что в Латвии распространение Covid-19 находится под контролем благодаря ответственности общества и соблюдению правил.

"Давайте на Лиго радоваться, но не позволим Covid-19 радоваться вместе с нами. Давайте отмечать ответственно в семейном кругу, но не широко", - сказал Кариньш.