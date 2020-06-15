Пн, 15.06.2020
Близость между поколениями существует только в том случае, если последующим поколениям важна жизнь предков, они ценят ее и продолжают начатое как на семейном, так и на государственном уровне. Президент Эгил Левитс

Премьер: "Давайте на Лиго радоваться, но не позволим Covid-19 радоваться вместе с нами"

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

Премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал отмечать Лиго в семейном кругу.

В разговоре с представителями СМИ он добавил, что праздник стремительно приближается, но в мире продолжается пандемия Covid-19.

Кариньш заявил, что в Латвии распространение Covid-19 находится под контролем благодаря ответственности общества и соблюдению правил.

"Давайте на Лиго радоваться, но не позволим Covid-19 радоваться вместе с нами. Давайте отмечать ответственно в семейном кругу, но не широко", - сказал Кариньш.

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