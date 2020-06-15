Американец Пол Уилан получил в России 16 лет тюрьмы: его признали виновным в шпионаже

В этом выпуске:

Суд в Москве приговорил к 16 годам тюрьмы Пола Уилана. Гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады признали виновным в шпионаже.

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Суд в Москве приговорил к 16 годам тюрьмы Пола Уилан

Московский городской суд в понедельник, 15 июня, приговорил к 16 годам тюрьмы Пола Уилана, гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады, признав его виновным в шпионаже.

На судебном заседании 25 мая обвинение запросило для американца 18 лет колонии строгого режима. Это почти максимальный срок - статья о шпионаже предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Уилан в последнем слове заявил о своей невиновности. Он и его защита настаивали на оправдательном приговоре, а эксперты прогнозировали, что американец может быть обменян на одного из россиян, которые содержатся в тюрьмах в США.

Среди возможных кандидатов на обмен Уилана адвокат Владимир Жеребенков называл торговца оружием Виктора Бута и осужденного в США по обвинению в контрабанде наркотиков летчика Константина Ярошенко.

48-летний Пол Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ 28 декабря 2019 года. Из-за того, что его дело проходит по статье о шпионаже, заседания идут в закрытом режиме.

Газета Washington Post писала, что Уилан был пехотинцем в армии США с 1994 года. Он дважды служил в Ираке - в 2004 и 2006 годах. Но в 2008 году его разжаловали в рядовые и уволили. После этого с 2017 года Уилан работал начальником безопасности в американской компании BorgWarner в штате Мичиган: она занимается поставкой автомобильных запчастей и компонентов, в том числе российскому КамАЗу.

Его родные утверждали, что в Россию он ездил на свадьбу.

При задержании у американца нашли флеш-карту со сведениями, составляющими в России гостайну. Однако, по словам адвоката задержанного американца Владимира Жеребенкова, Уилан полагал, что там "открытая информация культурного значения" и его фото из предыдущих поездок по России, а вовсе не секретные сведения. Кто именно передал Уилану флеш-карту, адвокаты журналистам не рассказывали.

В последнем слове в суде 25 мая американец еще раз заявил о своей невиновности и попросил его оправдать.

Ранее свое уголовное преследование Уилан назвал "абсурдным политическим похищением".

Посольство США в России заявило, что "тайный суд над Уиланом - насмешка над правосудием", а посол США в РФ Джон Салливан подчеркнул, что "процесс, идущий за закрытыми дверями, лишен всякой легитимности: он непрозрачен, несправедлив и небеспристрастен".

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Видео: ГЛАВНОЕ | 15.06.2020

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