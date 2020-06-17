ВИДЕО ⟩ "Последний гол": Друзья принесли гроб убитого на футбольное поле

По информации агентства Reuters, 9 июня парень в компании друзей поехал на мотороллерах за газировкой на ближайшую заправку. Полицейский принял подростков за преступников и начался стрелять.

Мартинес скончался от выстрела в голову, а ещё один юноша была ранен и сейчас борется за жизнь в больнице. После случившегося начались протесты, а на похороны мальчика пришли сотни человек.

Во время церемонии похорон друзья убитого принесли гроб на импровизированное футбольное поле и организовали для Мартинеса "последний гол". Один из друзей отдал пас Мартинесу, мяч отрикошетил от гроба и залетел в ворота. После этого друзья подбежали к гробу, чтобы обнять "автора" гола, проводив его в последний путь.

Видео: "Последний гол" Александра Мартинеса