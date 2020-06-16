Дымим колеса, музыку на полную? Вовсе нет! Комментарий организатора об автослете на парковке Akropole

Мы поговорили с организатором мероприятия Сергеем Ананичем о том, как прошел слет и чего ждать в будущем.

Неоднозначная информация в социальной сети Facebook

"Этот момент настал! Долгожданная дата уже известна - уже СЕГОДНЯ, в субботу, 13 июня, приглашаем вас на открытие сезона CC Nation! Место встречи неизменно - 22:00 стоянка у AKROPOLE!

На этот раз все договорено, и специально для открытия никаких правил НЕТ!

Дымим колеса!

Музыку на полную!

Обороты в отсечку!"

Такой пост был опубликован на страничке CC Nation в социальной сети Facebook, у которой 1,6 тыс. подписчиков.

Но! Это не страничка организаторов мероприятия, это фейк, который вводит в заблуждение.

У настоящей странички CC Nation 2,9 тыс. подписчиков, и размещенные там правила сообщали об обратном:

"Неизменными остаются правила порядка, а это:

НЕ дымим колеса;

НЕ включаем громко музыку;

НЕ крутим обороты в отсечку;

Не мусорим и собираем мусор за собой;

Также должны соблюдаться меры безопасности Covid-19;

Машины паркуем реже, чем нарисованы линии;

Соблюдаем дистанцию 2 м;

Дезинфицируем по возможности руки;

Не обнимаем друзей и не жмем руки товарищам;

Не толпимся в одном месте;

Если чувствуешь себя нехорошо, останься дома, слет не последний".

Сергей не знает, кто за этим стоит, но пытается решить вопрос с социальной сетью Facebook:

"Кто-то не очень любит меня и сделал фейковую страницу, где говорит, что можно делать все.

Мы никогда не будем поддерживать что-то неправоправное. Да, люди, конечно, поверхностно воспринимают информацию и не углубляются в ее суть.

Но у нас есть патент на наш логотип, на название, мы сейчас с Фейсбуком пытаемся добиться того, чтобы они хотя бы убрали этот логотип и название, потому что оно принадлежит нам".

На вопрос о том, кому это было надо, Сергей отвечает: "Если бы я знал, кто это, я бы уже с этим разобрался сам".

О реакции местных жителей и дальнейших планах

На парковке Akropole в день открытия сезона наблюдался аншлаг, что, конечно, не осталось без недовольства местных жителей. На это Сергей отвечает, что вопрос с шумом и безопасностью также уже решается:

"На следующей встрече мы либо возьмем частную компанию, которая будет охранять и следить за порядком, либо это будут государственные органы - полиция или муниципальная полиция, которая будет гулять там, и тем самым люди не будут ни распивать алкоголь, ни вести себя неправильно".

По его словам, место встречи в будущем не поменяется, но он убежден, что "если не будет шума, то и жалоб не будет".

Именно этим вопросом он сейчас и занимается. Именно поэтому нет и информации о следующем слете: