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  • Дымим колеса, музыку на полную? Вовсе нет! Комментарий организатора об автослете на парковке Akropole

Дымим колеса, музыку на полную? Вовсе нет! Комментарий организатора об автослете на парковке Akropole

Открытие сезона CC Nation

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Вечером 13 июня на парковке торгового центра Akropole прошло открытие летнего сезона СС Nation (ранее - Cars and Coffee Riga). Мероприятие вызвало бурную реакцию местных жителей, к тому же масла в огонь подлила фейковая страничка в социальной сети Facebook, которая распространяла заведомо ложную информацию о правилах слета.

Мы поговорили с организатором мероприятия Сергеем Ананичем о том, как прошел слет и чего ждать в будущем.

Неоднозначная информация в социальной сети Facebook 

"Этот момент настал! Долгожданная дата уже известна - уже СЕГОДНЯ, в субботу, 13 июня, приглашаем вас на открытие сезона CC Nation! Место встречи неизменно - 22:00 стоянка у AKROPOLE!

На этот раз все договорено, и специально для открытия никаких правил НЕТ!

  • Дымим колеса!
  • Музыку на полную!
  • Обороты в отсечку!"

Такой пост был опубликован на страничке CC Nation в социальной сети Facebook, у которой 1,6 тыс. подписчиков.

Но! Это не страничка организаторов мероприятия, это фейк, который вводит в заблуждение.

У настоящей странички CC Nation 2,9 тыс. подписчиков, и размещенные там правила сообщали об обратном:

"Неизменными остаются правила порядка, а это:

  • НЕ дымим колеса;
  • НЕ включаем громко музыку;
  • НЕ крутим обороты в отсечку;
  • Не мусорим и собираем мусор за собой;
  • Также должны соблюдаться меры безопасности Covid-19;
  • Машины паркуем реже, чем нарисованы линии;
  • Соблюдаем дистанцию 2 м;
  • Дезинфицируем по возможности руки;
  • Не обнимаем друзей и не жмем руки товарищам;
  • Не толпимся в одном месте;
  • Если чувствуешь себя нехорошо, останься дома, слет не последний".

Сергей не знает, кто за этим стоит, но пытается решить вопрос с социальной сетью Facebook:

"Кто-то не очень любит меня и сделал фейковую страницу, где говорит, что можно делать все.

Мы никогда не будем поддерживать что-то неправоправное. Да, люди, конечно, поверхностно воспринимают информацию и не углубляются в ее суть.

Но у нас есть патент на наш логотип, на название, мы сейчас с Фейсбуком пытаемся добиться того, чтобы они хотя бы убрали этот логотип и название, потому что оно принадлежит нам".

На вопрос о том, кому это было надо, Сергей отвечает: "Если бы я знал, кто это, я бы уже с этим разобрался сам".

О реакции местных жителей и дальнейших планах

На парковке Akropole в день открытия сезона наблюдался аншлаг, что, конечно, не осталось без недовольства местных жителей. На это Сергей отвечает, что вопрос с шумом и безопасностью также уже решается:

"На следующей встрече мы либо возьмем частную компанию, которая будет охранять и следить за порядком, либо это будут государственные органы - полиция или муниципальная полиция, которая будет гулять там, и тем самым люди не будут ни распивать алкоголь, ни вести себя неправильно".

По его словам, место встречи в будущем не поменяется, но он убежден, что "если не будет шума, то и жалоб не будет".

Именно этим вопросом он сейчас и занимается. Именно поэтому нет и информации о следующем слете:

"Как только мы договоримся с охраной и я пойму, что мы можем это сделать безопасно... Пока не могу комментировать. Субботняя встреча мне показала, что интерес большой и необходимо позаботиться о безопасности.

Для меня сейчас главное избежать шума. 

Мы раньше разрешали тихую музыку, теперь музыка будет запрещена, потому что люди не понимают по-хорошему. Будет полиция, будет охрана", - обещает он.

Сергей в целом не был удивлен таким ажиотажем, так как "люди соскучились, люди сидели на карантине, поэтому так много и приехало".

Еще раз - в чем цель слетов?

На вопрос о том, какую цель преследует СС Nation, Сергей пояснил, что "это про общение":

"В Америке, например, такие встречи происходят раз в неделю - это просто люди, которые "общаются про машины". Это как девочки собираются поговорить о косметике, так мальчики - о машинах. Люди, которые в этих движениях, они все понимают - им просто хочется встретиться и поболтать". 

Есть ли договоренности с торговым центром Akropole? Сергей говорит, что да. Более того, в сентябре запланирована выставка внутри торгового центра, приуроченная ко Дню отца. На ней будут представлены лучшие машины, говорит он. 

"И Narvesen пошел навстречу, работал до 24:00, и туалеты нам были доступны, все было согласовано",

- подчеркивает Сергей, отмечая, что некоторые СМИ распространили ложную информацию о том, что слет незаконный. 

"Главное сейчас - разобраться с безопасностью и количеством алкоголя, чтобы не пили там. Потому что люди очень сильно пили, и мусор мы собирали до 4 ночи", - подытожил Сергей.

Галерея: Открытие сезона СС Nation 

СС Nation (ранее - Cars and Coffee Riga) - что это?

  • СС Nation - это личная инициатива страстного автолюбителя Сергея Ананича, который преследует лишь одну цель - развивать автомобильную культуру в Латвии.
  • Он сам - счастливый обладатель "BMW в 39-м кузове". На своем автомобиле он часто участвовал в различных слетах для автолюбителей по всему миру - по-настоящему вдохновлялся, как развита автомобильная культура в других странах, и пришел к выводу, что пора ее поднимать на новый уровень и в Латвии.
  • В 2019 году он просто кинул клич в социальных сетях в стиле "приезжайте все, у кого необычные машины и/или кто по-настоящему любит автомобили, на парковку Akropole". Такие слеты оказались неожиданно востребованными
  • Подробнее об этом движении можно узнать из статьи: "Мы - не школьники на парковке": автослеты у т/ц Akropole вернутся, но это еще не все.

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