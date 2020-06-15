Видео ⟩ Вечеринка в болдерайском баре закончилась массовым побоищем. Дрались женщины

Происшествие рядом с баром на улице Гобас зафиксировала одна из камер видеонаблюдения.

На кадрах было понятно, что на улице на глазах около 20 человек между собой разбираются несколько женщин. На место отправился ближайший патруль.

Казалось, что конфликт уже сошел на нет, однако спустя мгновенье он возобновился с новой силой. В драку ввязалось еще больше человек.

В момент прибытия полицию встретило "особое болдерайское гостеприимство" - стражей порядка поприветствовали матом и указали, что делать.

Пока полицейские пытались понять, в чем дело, появлялись все новые участники инцидента, в том числе женщина с вырванным клоком волос.

В ходе опроса выяснилось, что практически у каждого из участников инцидента своя версия того, с чего все началось. Вскоре стало ясно, что в результате физического конфликта у двух женщин пропали золотые украшения, а еще у одного лица - мобильный телефон.

Учитывая такое развитие событий, прибыла уголовная полиция.

По итогу в участок были доставлены семь человек для дальнейших процессуальных действий. На место инцидента также прибыли медики, однако госпитализация никому не потребовалась.

Как выяснила передача Degpunktā в Госполиции, начато несколько административных дел и две служебные проверки.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке (и выкрики участников на русском)