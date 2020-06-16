Вт, 16.06.2020
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Снова гидравлическая проверка - Пардаугава без горячей воды

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ФОТО: Lita Krone/LETA

Во вторник, 16 июня, Rīgas siltums во время гидравлической проверки теплоцентралей Imanta и Zasulauks прекратит подачу горячей волы.

Горячей воды не будет у жителей Иманты, Золитуде, Ильгюциемса, Гривы, Дзирциемса, Дзегужкалнса, Агенскалнса, Засулаукса, Шампетериса и Даугавгривы.

Температура теплой воды в домах начала постепенно понижаться уже с вечера понедельника. Возобновить подачу горячей воды планируется во вторник вечером.

Компания призвала жителей немедленно сообщать об утечках воды в тепловых сетях, обнаруженных во время гидравлической проверки, позвонив в бесплатную круглосуточную службу поддержки по телефону 80000090.

Напомним, в начале июня во время гидравлической проверки теплосетей на улице Гертрудес размыло брусчатку, и в образовавшуюся яму провалились два автомобиля.

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