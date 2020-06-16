Жильцы денационализированных домов протестуют против нового законопроекта

Как заявили в Латвийской ассоциации арендаторов и квартировладельцев денационализированных и муниципальных домов, этот законопроект отменяет бессрочные договоры аренды и разрушает существующую систему защиты прав арендаторов.

Жильцы денационализированных домов, которые на основе бессрочных договоров аренды прожили в этих домах несколько десятилетий, становятся так же бесправны, как и новые арендаторы, и в перспективе могут пополнить ряды бездомных.

Новый закон предусматривает, в частности, что арендные договоры в течение двух лет должны быть перезаключены.