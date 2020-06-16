Вт, 16.06.2020
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Жильцы денационализированных домов протестуют против нового законопроекта

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Во вторник, 16 июня, с 9.30 до 10 часов возле здания Сейма состоится пикет жильцов денационализированных домов, приуроченный к рассмотрению в парламентской комиссии законопроекта об аренде жилых помещений.

Как заявили в Латвийской ассоциации арендаторов и квартировладельцев денационализированных и муниципальных домов, этот законопроект отменяет бессрочные договоры аренды и разрушает существующую систему защиты прав арендаторов.

Жильцы денационализированных домов, которые на основе бессрочных договоров аренды прожили в этих домах несколько десятилетий, становятся так же бесправны, как и новые арендаторы, и в перспективе могут пополнить ряды бездомных.

Новый закон предусматривает, в частности, что арендные договоры в течение двух лет должны быть перезаключены.

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