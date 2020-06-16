Видео ⟩ Little Big обвинили в плагиате. Действительно, очень похоже!

В Сети появились мнения о том, что некоторые песни группы Little Big - это плагиат. В частности, некоторые пользователи считают, что композиции "Go Bananas", "I`m OK" и "Uno" - это копии хитов американского коллектива The Black Eyed Peas.

По мнению фанатов, песня "Uno" очень напоминает "My Humps". The Black Eyed Peas выпустила этот трек еще в 2005 году и получила статуэтку "Грэмми" за "Лучшее поп-исполнение дуэта или группы".

В песне "Go Bananas" автор видео нашел сходство с популярным треком "Rock That Body", выпущенном в 2010 году. Но это не единственные совпадения, оказалось, что и песня "I'm OK" похожа на кавер некогда популярной у той же группы песни "Scream & Shout".

В комментариях мнения разделились на два лагеря. Одни пользователи Сети и правда посчитали, что песни похожи, а другие выступили в защиту своих кумиров и сказали, что копирования в мире музыки избежать невозможно.

Впрочем, сравните сами!