Во вторник, 16 июня, военные Северной Кореи взорвали межкорейский офис связи, расположенный в приграничном городе Кэсон, пишет "Медуза" со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.
По информации Associated Press, власти Южной Кореи подтвердили, что КНДР взорвала здание на фоне растущей напряженности между странами.
Напомним, офис связи открыли на фоне улучшения отношений двух стран в сентябре 2018 года для содействия сотрудничеству.
Как отмечает "Медуза", 9 июня власти КНДР впервые с 2018 года прекратили контакты с Южной Кореей из-за листовок, направленных против Пхеньяна, которые распространяют северокорейские перебежчики.
Комментируя это, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына -31-летняя Ким Ё Чжон назвала Южную Корею "врагом".
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