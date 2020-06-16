Вт, 16.06.2020
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Мурат Гассиев дебютирует в тяжёлом весе в казино в Сочи

Мурат Гассиев

ФОТО: AFP/SCANPIX

Российский боксёр Мурат Гассиев проведёт свой дебютный поединок в тяжёлой весовой категории в одном из казино в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBC и IBF проведёт поединок осенью.

"Да, бой Мурата планируется в одном из казино города Сочи. Однако летом он точно не состоится", - рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв. 

26-летний Гассиев должен был дебютировать в тяжёлом весе в 2019 году, но из-за разных причин поединок так и не состоялся.

Свой последний поединок Гассиев провёл два года назад, когда в финале первого сезона Всемирной суперсерии бокса уступил украинцу Александру Усику. Всего на счету Гассиева 28 поединков, в которых он одержал 26 побед (19 нокаутом) и потерпел одно поражение (один бой признали несостоявшимся).

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