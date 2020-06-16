Covid-19: в Литве три новых случая, в Эстонии - один

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено три новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1776, сообщило Министерство здравоохранения во вторник.

Сейчас в Литве больны коронавирусом 249 человек, выздоровел 1441 человек. На изоляции сейчас находятся 316 человек.

От коронавируса скончались 76 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.

С коронавирусом в больницах Литвы находится 24 человека, два из них находятся в реанимации и отделениях интенсивной терапии, сообщил Национальный центр общественного здоровья. С кислородными масками лечится шесть человек, на искусственной вентиляции легких находится один человек.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 17 завозных случаев.

В понедельник проверено 4410 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 369 546.

Литва планирует приобрести мобильное приложение, которое фиксирует длительный контакт с человеком, заразившимся коронавирусом Covid-19

"Не только Литва, но и другие страны Балтии создают такие приложения. Мы тоже хотим иметь такое приложение, состоится покупка. Она создана на платформе двух больших компаний, развивающих интернет-технологии, и позволяет отслеживать именно близкий контакт", - сказал во вторник в интервью Литовскому радио министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

В среду в Литве отменяется карантин из-за коронавируса, и министр призывает людей не отказываться от масок в магазинах и местах скопления, хотя теперь они уже не будут обязательными.

По словам министра, планируется, что приложение, фиксирующее длительный контакт с заразившимся, Литва может получить в августе.

Установить его на смартфоне можно будет по желанию.

Верига также сказал в последний день карантина, что коронавирус никуда не делся и "всегда остается элементом беспокойства", однако подчеркнул, что страна научилась справляться с инфекцией - от жителей до лечебных и других учреждений.

В связи с тем, что в Литве стало меньше случаев заболеваний коронавирусом, со среды отменяется карантин, но остается в силе чрезвычайная ситуация.

Эстония

За последние сутки в Эстонии добавился один позитивный тест на коронавирус, летальных исходов не было.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1073 первичных теста на Covid-19, позитивным оказался один из них, то есть 0,1%, сообщил во вторник утром департамент здоровья.

По состоянию на утро вторника госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 15 пациентам, на искусственной вентиляции легких не было никого.

Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

По состоянию на вторник выздоровели 1728 человека.